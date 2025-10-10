Рейтинг@Mail.ru
Меланья Трамп рассказала о канале коммуникации с Путиным - РИА Новости, 10.10.2025
18:23 10.10.2025 (обновлено: 18:32 10.10.2025)
Меланья Трамп рассказала о канале коммуникации с Путиным
Меланья Трамп рассказала о канале коммуникации с Путиным

© AP Photo / Alex BrandonПервая леди США Меланья Трамп выступает в Большом фойе Белого дома
© AP Photo / Alex Brandon
Первая леди США Меланья Трамп выступает в Большом фойе Белого дома
ВАШИНГТОН, 10 окт – РИА Новости. Первая леди США Меланья Трамп сообщила, что на протяжении трёх месяцев поддерживает с президентом России Владимиром Путиным "открытый канал коммуникации" по вопросу возвращения украинских детей.
"С тех пор у президента Путина и меня существует открытый канал связи относительно благополучия этих детей. На протяжении последних трех месяцев стороны участвовали в нескольких неформальных встречах и телефонных разговорах — всё это в духе доброй воли", - заявила Трамп в специальном обращении, транслировавшемся из Белого дома.
При этом первая леди США выразила надежду, что мир на Украине "будет восстановлен в скором времени".
"Я надеюсь, что мир наступит скоро - он может начаться с наших детей", - указала супруга американского президента.
Мелания и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.08.2025
Трамп опубликовал письмо жены, адресованное Путину
17 августа, 20:11
 
