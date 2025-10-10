https://ria.ru/20251010/tramp-2047589670.html
Трамп не одобрил ограничение Китаем экспорта редкоземельных элементов
Президент США Дональд Трамп назвал решение Китая ограничить экспорт редкоземельных элементов "враждебным шагом". РИА Новости, 10.10.2025
китай
в мире
сша
дональд трамп
китай, в мире, сша, дональд трамп
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал решение Китая ограничить экспорт редкоземельных элементов "враждебным шагом".
"В Китае
происходят очень странные вещи! Они становятся крайне враждебными и рассылают письма странам по всему миру о том, что хотят ввести экспортный контроль на все элементы продукции, связанные с редкоземельными металлами, и практически на всё, что только могут себе представить, даже если это не производится в Китае", - написал Трамп
в Truth Social.
Министерство коммерции КНР сообщило в четверг, что с 8 ноября вводит экспортный контроль на ряд товаров, связанных со средними и тяжелыми редкоземельными элементами, литиевыми батареями и анодными материалами из искусственного графита, оборудованием для добычи и переработки редкоземельных металлов, сырьем и сверхпрочными материалами.