Трамп считает, что Китай "держит мир в заложниках"
18:05 10.10.2025 (обновлено: 18:27 10.10.2025)
Трамп считает, что Китай "держит мир в заложниках"
Китай "держит мир в заложниках", создавая монополию на рынке магнитов и других металлов, заявил американский президент Дональд Трамп. РИА Новости, 10.10.2025
китай, в мире, сша, дональд трамп
Китай, В мире, США, Дональд Трамп
Трамп считает, что Китай "держит мир в заложниках"

© Getty Images / Andrew HarnikПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Китай "держит мир в заложниках", создавая монополию на рынке магнитов и других металлов, заявил американский президент Дональд Трамп.
"Одна из наших политик, которые мы просчитываем в данный момент, это серьезное увеличение пошлин на китайские товары, которые идут в США", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
Трамп добавил, что США обладают более мощными монопольными рычагами, чем Китай, но до сих пор воздерживались от их применения.
Трамп назвал новые экспортные меры Китая сюрпризом
Вчера, 18:22
 
Китай, В мире, США, Дональд Трамп
 
 
