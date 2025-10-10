https://ria.ru/20251010/tramp-2047588398.html
Трамп считает, что Китай "держит мир в заложниках"
Китай "держит мир в заложниках", создавая монополию на рынке магнитов и других металлов, заявил американский президент Дональд Трамп. РИА Новости, 10.10.2025
