Трамп пригрозил Китаю повышенными пошлинами

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. США рассматривают возможность ввести повышенные пошлины на китайские товары в ответ на решение Пекина ограничить экспорт редкоземельных элементов, заявил американский президент Дональд Трамп, посчитав, что КНР "держит мир в заложниках", создавая монополию на рынке магнитов и других металлов.