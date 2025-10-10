https://ria.ru/20251010/tramp-2047587886.html
Трамп пригрозил Китаю повышенными пошлинами
Трамп пригрозил Китаю повышенными пошлинами - РИА Новости, 10.10.2025
Трамп пригрозил Китаю повышенными пошлинами
США рассматривают возможность ввести повышенные пошлины на китайские товары в ответ на решение Пекина ограничить экспорт редкоземельных элементов, заявил... РИА Новости, 10.10.2025
Трамп пригрозил Китаю повышенными пошлинами
Трамп пригрозил КНР повышенными пошлинами в ответ на решение по металлам