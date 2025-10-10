Рейтинг@Mail.ru
В США усилили меры безопасности у госпиталя перед прибытием Трампа
18:01 10.10.2025
В США усилили меры безопасности у госпиталя перед прибытием Трампа
В США усилили меры безопасности у госпиталя перед прибытием Трампа - РИА Новости, 10.10.2025
В США усилили меры безопасности у госпиталя перед прибытием Трампа
Правоохранители в США усилили меры безопасности и контроля движения транспорта у национального военного медицинского центра имени Уолтера Рида в американском... РИА Новости, 10.10.2025
в мире
сша
мэриленд
дональд трамп
сеймур херш
сша
мэриленд
в мире, сша, мэриленд, дональд трамп, сеймур херш
В мире, США, Мэриленд, Дональд Трамп, Сеймур Херш
В США усилили меры безопасности у госпиталя перед прибытием Трампа

В США усилили контроль у центра, куда прибудет Трамп для оценки здоровья

Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 окт - РИА Новости, Игорь Наймушин. Правоохранители в США усилили меры безопасности и контроля движения транспорта у национального военного медицинского центра имени Уолтера Рида в американском штате Мэриленд перед прибытием президента США Дональда Трампа для прохождения медицинского осмотра, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Ожидается, что американский лидер прибудет в госпиталь в ближайшее время на вертолете для проверки состояния своего здоровья. Перед прибытием главы Белого дома полиция и Секретная служба США остановила заезд автомобильного транспорта на территорию медицинского комплекса, а также запретила проводить фото- и видеосъемку в непосредственной близости от территории центра.
"Вы не можете снимать здесь", - сообщил корреспонденту агентства сотрудник секретной службы у въезда в медицинский центр.
В администрации ранее рассказали, что у президента была диагностирована хроническая венозная недостаточность, которая проявляется в отеках и синяках на руках. Фотографии, на которых у Трампа видны синяки на руках или попытки их скрыть тональным кремом, постоянно привлекают внимание публики и порождают спекуляции о его здоровье.
Известный журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш со ссылкой на собственные источники в Белом доме утверждает, что в администрации США якобы растет обеспокоенность состоянием когнитивных функций Трампа.
Президент США Трамп - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
Трамп прошел когнитивный тест, от которого отказывался Байден
13 апреля, 17:34
 
В миреСШАМэрилендДональд ТрампСеймур Херш
 
 
