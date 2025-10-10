Рейтинг@Mail.ru
NYP: в окружении Трампа не ожидали, что он получит Нобелевскую премию мира
13:47 10.10.2025
NYP: в окружении Трампа не ожидали, что он получит Нобелевскую премию мира
В окружении президента США Дональда Трампа отметили, что получение им Нобелевской премии мира в этом году было бы сюрпризом и что у американского лидера больше...
в мире
сша
осло
дональд трамп
обострение палестино-израильского конфликта
сша
осло
NYP: окружение Трампа считает, что он может получить премию мира в 2026 году

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. В окружении президента США Дональда Трампа отметили, что получение им Нобелевской премии мира в этом году было бы сюрпризом и что у американского лидера больше шансов стать лауреатом в 2026 году, пишет газета New York Post.
Нобелевская премия мира 2025 года была присуждена лидеру венесуэльской оппозиции Марии Корине Мачадо, заявил в пятницу Нобелевский комитет в Осло.
"Источник, близкий к Трампу, заявил, что получение престижной премии в пятницу было бы сюрпризом и что получение премии в следующем году рассматривается, как более вероятное", - говорится в сообщении издания.
Трамп был выдвинут на одну из самых престижных международных премий несколько раз, а сам он неоднократно заявлял о том, что заслуживает победы.
СМИ расcказали, что грозит Норвегии, если Трамп не получит премию мира
