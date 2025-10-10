СМИ расcказали, что грозит Норвегии, если Трамп не получит премию мира

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп может ввести пошлины против Норвегии, если не получит Нобелевскую премию, утверждает



Экс-депутат парламента Норвегии Кристиан Тайбринг-Йедде в комментарии The Telegraph отметил, что Трамп может быть убежден, что норвежское правительство несет ответственность за вручение премии мира.

"Трамп может подвергнуть Норвегию всевозможным наказаниям. Он никогда этого не забудет. Он запомнит это", — сказал бывший парламентарий.

В свою очередь, норвежский историк Ойвинд Стенерсен отметил, что сейчас в Осло царит определенная нервозность, поскольку неясно, как будет реагировать Трамп. В феврале Трамп заявил, что заслуживает Нобелевскую премию мира.



В этом году на премию претендуют 338 номинантов: 244 физических лиц и 94 организации.

По мнению источников, может получить награду, однако его решения приостановить деятельность Агентства по международному развитию ( USAID ) и ввести пошлины в отношении других стран, возможно, сыграют против него.