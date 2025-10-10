Рейтинг@Mail.ru
СМИ расcказали, что грозит Норвегии, если Трамп не получит премию мира - РИА Новости, 10.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:16 10.10.2025 (обновлено: 16:43 10.10.2025)
https://ria.ru/20251010/tramp-2047442681.html
СМИ расcказали, что грозит Норвегии, если Трамп не получит премию мира
СМИ расcказали, что грозит Норвегии, если Трамп не получит премию мира - РИА Новости, 10.10.2025
СМИ расcказали, что грозит Норвегии, если Трамп не получит премию мира
Президент США Дональд Трамп может ввести пошлины против Норвегии, если не получит Нобелевскую премию, утверждает Telegraph. Экс-депутат парламента Норвегии... РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10T09:16:00+03:00
2025-10-10T16:43:00+03:00
в мире
норвегия
дональд трамп
сша
осло
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/07/2046793144_0:83:3001:1771_1920x0_80_0_0_e1c09b99c7b6acca3e1d00eb5cccfccc.jpg
https://ria.ru/20251010/trump-2047440563.html
https://ria.ru/20251010/tramp-2047426618.html
норвегия
сша
осло
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/07/2046793144_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_aaaf4937a3aa82dae2f0166c686cb097.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, норвегия, дональд трамп, сша, осло
В мире, Норвегия, Дональд Трамп, США, Осло
СМИ расcказали, что грозит Норвегии, если Трамп не получит премию мира

Telegraph: Трамп введет пошлины против Норвегии, если не получит Нобелевку

© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп может ввести пошлины против Норвегии, если не получит Нобелевскую премию, утверждает Telegraph.

Экс-депутат парламента Норвегии Кристиан Тайбринг-Йедде в комментарии The Telegraph отметил, что Трамп может быть убежден, что норвежское правительство несет ответственность за вручение премии мира.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
Ушаков высказался о выдвижении Трампа на Нобелевскую премию мира
Вчера, 09:01
"Трамп может подвергнуть Норвегию всевозможным наказаниям. Он никогда этого не забудет. Он запомнит это", — сказал бывший парламентарий.
В свою очередь, норвежский историк Ойвинд Стенерсен отметил, что сейчас в Осло царит определенная нервозность, поскольку неясно, как будет реагировать Трамп. В феврале Трамп заявил, что заслуживает Нобелевскую премию мира.

В этом году на премию претендуют 338 номинантов: 244 физических лиц и 94 организации.
По мнению источников, может получить награду, однако его решения приостановить деятельность Агентства по международному развитию (USAID) и ввести пошлины в отношении других стран, возможно, сыграют против него.
При этом СМИ накануне сообщили, что Нобелевский комитет определился с лауреатом еще в понедельник, до того, как президент США сообщил о прогрессе в ближневосточном урегулировании.
Нобелевская медаль - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
Трамп на пути к Нобелевской премии мира исполнял заветы Обамы
Вчера, 05:54
 
В миреНорвегияДональд ТрампСШАОсло
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала