Трамп на пути к Нобелевской премии мира исполнял заветы Обамы - РИА Новости, 10.10.2025
05:54 10.10.2025
Трамп на пути к Нобелевской премии мира исполнял заветы Обамы
Трамп на пути к Нобелевской премии мира исполнял заветы Обамы
в мире
россия
сша
москва
дональд трамп
барак обама
дмитрий медведев
обострение палестино-израильского конфликта
россия
сша
москва
2025
в мире, россия, сша, москва, дональд трамп, барак обама, дмитрий медведев, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, Россия, США, Москва, Дональд Трамп, Барак Обама, Дмитрий Медведев, Обострение палестино-израильского конфликта
Трамп на пути к Нобелевской премии мира исполнял заветы Обамы

Трамп заявлял о разрешении конфликтов в странах, упомянутых Обамой

© AP Photo / Angela Weiss/Pool Photo Нобелевская медаль
Нобелевская медаль - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© AP Photo / Angela Weiss/Pool Photo
Нобелевская медаль. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, который неоднократно говорил, что заслуживает Нобелевскую премию мира, заявлял о разрешении конфликтов в странах, упомянутых его предшественником Бараком Обамой после вручения награды, демократ говорил о России и контроле над ядерным оружием, республиканец недавно высказался о предложении Москвы по ДСНВ.
Обама получил Нобелевскую премию мира на первом году своего президентства за усилия по мирному атому, Трамп называет это решение несправедливым, а себя - достойным высокой награды за гуманизм из-за помощи в разрешении конфликтов в мире. Республиканец заявляет, что был достоин Нобелевской премии еще в первый срок за договоренность между арабскими странами и Израилем.
Президент США Дональд Трамп и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи. 7 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
Нетаньяху сообщил Трампу, что номинировал его на Нобелевскую премию мира
8 июля, 02:56
В ходе Нобелевской лекции Обама говорил о контактах с тогдашним президентом РФ Дмитрием Медведевым по сокращению ядерных арсеналов РФ и США. Ранее Трамп высказался о предложении российского лидера Владимира Путина сохранить нынешние ограничения ядерных арсеналов еще на год.
Обама говорил о ситуации на Африканском континенте. Трамп заявляет, что разрешил там длительные конфликты.
Обама говорил о том, что иногда приходится принимать сложное решение об участии в войне, важно думать еще и о способах ее ведения. Трамп гордится тем, что урегулировал семь войн. Демократ говорил о перспективах третьей мировой, республиканец настаивает, что только его работа во главе Белого дома помогла избежать такого развития событий.
Обама в 2009 году гордился тем, что распорядился закрыть тюрьму Гуантанамо, но только она работает по сей день, по приказу Трампа на американской военной базе функционирует центр временного содержания нелегалов.
"На Ближнем Востоке усложняется конфликт между евреями и арабами", - заявил Обама, а Трамп настаивает, что положит конец древнейшему противостоянию.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Трамп получит Нобелевскую премию, но не сейчас
9 октября, 08:00
 
