Трамп на пути к Нобелевской премии мира исполнял заветы Обамы

ВАШИНГТОН, 10 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, который неоднократно говорил, что заслуживает Нобелевскую премию мира, заявлял о разрешении конфликтов в странах, упомянутых его предшественником Бараком Обамой после вручения награды, демократ говорил о России и контроле над ядерным оружием, республиканец недавно высказался о предложении Москвы по ДСНВ.

Обама получил Нобелевскую премию мира на первом году своего президентства за усилия по мирному атому, Трамп называет это решение несправедливым, а себя - достойным высокой награды за гуманизм из-за помощи в разрешении конфликтов в мире. Республиканец заявляет, что был достоин Нобелевской премии еще в первый срок за договоренность между арабскими странами и Израилем

В ходе Нобелевской лекции Обама говорил о контактах с тогдашним президентом РФ Дмитрием Медведевым по сокращению ядерных арсеналов РФ и США . Ранее Трамп высказался о предложении российского лидера Владимира Путина сохранить нынешние ограничения ядерных арсеналов еще на год.

Обама говорил о ситуации на Африканском континенте. Трамп заявляет, что разрешил там длительные конфликты.

Обама говорил о том, что иногда приходится принимать сложное решение об участии в войне, важно думать еще и о способах ее ведения. Трамп гордится тем, что урегулировал семь войн. Демократ говорил о перспективах третьей мировой, республиканец настаивает, что только его работа во главе Белого дома помогла избежать такого развития событий.

Обама в 2009 году гордился тем, что распорядился закрыть тюрьму Гуантанамо , но только она работает по сей день, по приказу Трампа на американской военной базе функционирует центр временного содержания нелегалов.