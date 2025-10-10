Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что США справятся с новыми мерами экспортного контроля Китая - РИА Новости, 10.10.2025
00:32 10.10.2025
Трамп заявил, что США справятся с новыми мерами экспортного контроля Китая
Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что его администрация сможет справиться с возможными последствиями новых мер экспортного контроля, анонсированных... РИА Новости, 10.10.2025
ВАШИНГТОН, 10 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что его администрация сможет справиться с возможными последствиями новых мер экспортного контроля, анонсированных ранее Китаем.
Министерство коммерции КНР сообщило в четверг, что с 8 ноября вводит экспортный контроль на ряд товаров, связанных со средними и тяжелыми редкоземельными элементами, литиевыми батареями и анодными материалами из искусственного графита, оборудованием для добычи и переработки редкоземельных металлов, сырьем и сверхпрочными материалами.
