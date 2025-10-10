"Томагавки" для Киева: Трамп не понял в Анкоридже главного

Тема передачи Киеву через европейских союзников США крылатых ракет большой дальности "Томагавк", которые к тому же могут служить носителями ядерного оружия, вводит критический элемент в то, что со всей очевидностью можно определить как эндшпиль украинского конфликта. Если американцы при Джо Байдене его развязали (при содействии Польши и прибалтов, как проговорилась на днях Ангела Меркель, и видимо, неслучайно, так как это переводит стрелку на Европу в этом коллективном и явно уже проваленном предприятии Запада), то администрации Дональда Трампа выпало его завершить — желательно на максимально выгодных для Америки условиях, то есть не расплатившись по счетам Байдена.

Так, продавая ракеты союзникам, Вашингтон вроде как выводит себя с линии огня в этом конфликте. Что до ущерба для российско-американских отношений, то там полагают, что мы никуда друг от друга не денемся. И даже тем больше будет чести для обоих лидеров после символического балансирования на грани взяться за их нормализацию в интересах международной безопасности. Одновременно на эту линию огня втягивается Европа, которой отводится роль объекта встречной эскалации России, причем по накопительной — в масштабах всего образовавшегося с нашей стороны эскалационного долга Западу. Разумеется, что под раздачу должна попасть и Украина с ее простыми в своем провинциализме элитами (простота хуже воровства!). И в том, и в другом случае речь будет идти о "ломе", против которого нет приема (весьма кстати Урсула фон дер Ляйен призвала всех ознакомиться с выступлением президента Владимира Путина на Валдайском клубе).

По сути, американцы определяют формат и условия завершения конфликта на уровне "игры символов" или, пользуясь современным языком, его токенизации, где "Томагавки" и выступают в роли таких токенов. Понятно, что в абсолютном выигрыше будет тот, кто является их эмитентом, что справедливо в деловой, "транзакционной" логике Трампа. Далее, важно осознавать, что нормализация отношений с Москвой — это единственная "большая стратегия" Трампа, который иначе окажется в стратегическом (и геополитическом) одиночестве, то есть в полной самоизоляции и вне игры, когда даже поговорить не с кем, а он еще не все сделал для дела мира во всем мире (вспомним его заявку на ядерное разоружение).

Для понимания техники происходящего, как она может мыслиться в Вашингтоне, надо вернуться к ударам по военным аэродромам Сирии с применением "Томагавков" в первое президентство Трампа. Тогда американцы заранее оповещали об ударах наших военных в рамках согласованного "деконфликтинга" в Сирии. Никто не заморачивался насчет реальных результатов этих ударов в контролируемом США медийном пространстве, хотя были свидетельства того, что далеко не все ракеты достигли цели, а картинки нанесенного ущерба не впечатляли. Сейчас ситуация качественно иная, поскольку речь идет об ударах американским оружием по российской территории.

Неизвестно, какие модификации "Томагавков", сколько и когда будут проданы европейцам для передачи Киеву, притом что американцы выводят себя и из этой логистической цепочки. Вся ответственность, в том числе за эффективность их применения, возлагается на европейские столицы и Киев.

Как утверждают эксперты, "Томагавки" не столь уж совершенны, особенно если учесть резкий рост эффективности российских средств ПВО/ПРО за время СВО и необходимость их массового применения для обеспечения поражения пусть даже стационарных целей, скажем, обширных по занимаемой площади НПЗ. Как сообщает лондонская Telegraph, американцы могут просто складировать эти системы в символическом количестве на территории Украины или где-то рядом под своим контролем, не доводя дело до их применения (от ответственности за загрузку в них полетных заданий американцам никак не уйти, у них нет оснований доверять здравомыслию Киева, да и стоит ли рисковать реноме этой системы, раз она не в состоянии изменить ситуацию на поле боя, а цель ставится только надавить на Москву на уровне предполагаемой символики без всякой надежды на успех).

Сработает ли элементарный тезис: ребята, мы вам дали все, что могли, действуя буквально на грани Армагеддона, вы же не хотите третьей мировой, а это любой прямой конфликт между США и Россией? Раз и тут вы ничего не смогли, только сделали себе хуже и тем самым подыграли Москве, то надо все заканчивать и делать это быстро. Америка вновь готова обеспечить мир в Европе, но теперь политико-дипломатическими средствами — с помощью прямых контактов с Москвой, которая никогда не заявляла целей ликвидации украинской государственности и нападения на европейских членов НАТО.

В такой логике Североатлантический альянс превращается в поводок для Европы, продемонстрировавшей свою военно-политическую несостоятельность, а значит, и полную зависимость от американских вооружений и "ядерного зонтика" (будет доказано, что Париж на эту роль не тянет, а Лондон со своим потенциалом сдерживания находится в полной военно-технической зависимости от "американских кузенов"). Европа фактически теряет право голоса как проигравшая сторона. Для американцев важен силовой эндшпиль конфликта, так как именно он убедителен в логике западного мироощущения. То есть де-факто очередная "большая война" в Европе может состояться в контролируемом Вашингтоном режиме. Это и создаст условия для классической дипломатии.

В Вашингтоне не скрывают, что заинтересованы создать условия для приезда российского лидера на саммит "Двадцатки" во Флориде, приуроченный к 250-летию независимости Америки (Си Цзиньпин побывал в США в 2023 году в связи с саммитом АТЭС в Сан-Франциско, то есть при Джо Байдене).

Но как бы не получилось наоборот. В Москве не скрывают ни своего разочарования поведением нынешней администрации США в украинском урегулировании, ни того, что ответ на маневр с "Томагавками" будет предельно жестким. Решать американцам, которым еще предстоит освоить "философию сложности", о чем говорил президент Владимир Путин на "Валдае", научиться мыслить категориями экзистенциального и цивилизационного, что выходит далеко за методы "транзакционной дипломатии", как ее понимает Трамп.