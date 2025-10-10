https://ria.ru/20251010/tomahawk--2047549170.html
Путин рассказал об ответе на разговоры о передаче ракет Tomahawk Киеву
Путин рассказал об ответе на разговоры о передаче ракет Tomahawk Киеву - РИА Новости, 10.10.2025
Путин рассказал об ответе на разговоры о передаче ракет Tomahawk Киеву
Российский ответ на разговоры о передаче ракет Tomahawk Киеву - это усиление системы ПВО, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10T15:57:00+03:00
2025-10-10T15:57:00+03:00
2025-10-10T15:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
киев
россия
душанбе
владимир путин
безопасность
томагавк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1f/1981152981_0:0:2825:1590_1920x0_80_0_0_0a35af321c5920be4c839f61a9cc2f6f.jpg
https://ria.ru/20251010/tramp-2047293442.html
киев
россия
душанбе
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1f/1981152981_63:0:2792:2047_1920x0_80_0_0_c6ca8640fb6b2fa92ff2368b929655cc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киев, россия, душанбе, владимир путин, безопасность, томагавк
Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, Душанбе, Владимир Путин, Безопасность, Томагавк
Путин рассказал об ответе на разговоры о передаче ракет Tomahawk Киеву
Путин назвал усиление ПВО ответом на разговоры о передаче ракет Tomahawk Киеву