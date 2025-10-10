Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал об ответе на разговоры о передаче ракет Tomahawk Киеву - РИА Новости, 10.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:57 10.10.2025
Путин рассказал об ответе на разговоры о передаче ракет Tomahawk Киеву
Путин рассказал об ответе на разговоры о передаче ракет Tomahawk Киеву

Путин назвал усиление ПВО ответом на разговоры о передаче ракет Tomahawk Киеву

© U.S. Navy photo by Petty Officer 3rd Class Jonathan SundermanЗапуск крылатой ракеты Tomahawk
Запуск крылатой ракеты Tomahawk - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© U.S. Navy photo by Petty Officer 3rd Class Jonathan Sunderman
Запуск крылатой ракеты Tomahawk. Архивное фото
ДУШАНБЕ, 10 окт - РИА Новости. Российский ответ на разговоры о передаче ракет Tomahawk Киеву - это усиление системы ПВО, заявил президент России Владимир Путин.
"Наш ответ - это усиление системы ПВО Российской Федерации", - сказал Путин на пресс-подходе по итогам визита в Душанбе.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
Tomahawk для Киева: Трамп не понял в Анкоридже главного
