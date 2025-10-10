Республиканцам не хватает пяти голосов демократов, чтобы прекратить шатдаун

ВАШИНГТОН, 10 окт - РИА Новости. Республиканской партии США по-прежнему не хватает пяти голосов демократов в конгрессе страны, чтобы прекратить шатдаун американского правительства, заявил в пятницу лидер республиканцев в сенате Джон Тьюн.

"Все, что нам нужно - это пять из них прямо сейчас, чтобы закончить его (шатдаун - ред.)", - сообщил он в интервью телеканалу Fox News.