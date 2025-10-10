Рейтинг@Mail.ru
Республиканцам не хватает пяти голосов демократов, чтобы прекратить шатдаун - РИА Новости, 10.10.2025
22:36 10.10.2025
https://ria.ru/20251010/tjun-2047633234.html
Республиканцам не хватает пяти голосов демократов, чтобы прекратить шатдаун
Республиканцам не хватает пяти голосов демократов, чтобы прекратить шатдаун - РИА Новости, 10.10.2025
Республиканцам не хватает пяти голосов демократов, чтобы прекратить шатдаун
Республиканской партии США по-прежнему не хватает пяти голосов демократов в конгрессе страны, чтобы прекратить шатдаун американского правительства, заявил в... РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10T22:36:00+03:00
2025-10-10T22:36:00+03:00
Республиканцам не хватает пяти голосов демократов, чтобы прекратить шатдаун

Тьюн: республиканцам не хватает 5 голосов демократов, чтобы прекратить шатдаун

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия США
Здание Капитолия США - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 окт - РИА Новости. Республиканской партии США по-прежнему не хватает пяти голосов демократов в конгрессе страны, чтобы прекратить шатдаун американского правительства, заявил в пятницу лидер республиканцев в сенате Джон Тьюн.
"Все, что нам нужно - это пять из них прямо сейчас, чтобы закончить его (шатдаун - ред.)", - сообщил он в интервью телеканалу Fox News.
Тьюн добавил, что республиканцы продолжают вести обсуждения с демократами, чтобы склонить на свою сторону недостающих представителей Демпартии.
Еще в понедельник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявляла, что Республиканской партии США не хватает пяти голосов сенаторов-демократов, чтобы принять временную резолюцию о финансировании правительства и прекратить шатдаун.
