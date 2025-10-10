https://ria.ru/20251010/tjun-2047633234.html
Республиканцам не хватает пяти голосов демократов, чтобы прекратить шатдаун
2025-10-10T22:36:00+03:00
2025-10-10T22:36:00+03:00
2025-10-10T22:36:00+03:00
ВАШИНГТОН, 10 окт - РИА Новости. Республиканской партии США по-прежнему не хватает пяти голосов демократов в конгрессе страны, чтобы прекратить шатдаун американского правительства, заявил в пятницу лидер республиканцев в сенате Джон Тьюн.
"Все, что нам нужно - это пять из них прямо сейчас, чтобы закончить его (шатдаун - ред.)", - сообщил он в интервью телеканалу Fox News.
Тьюн
добавил, что республиканцы продолжают вести обсуждения с демократами, чтобы склонить на свою сторону недостающих представителей Демпартии.
Еще в понедельник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявляла, что Республиканской партии США
не хватает пяти голосов сенаторов-демократов, чтобы принять временную резолюцию о финансировании правительства и прекратить шатдаун.