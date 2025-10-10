Дело обвиняемого в убийстве генерала Москалика поступило в военный суд

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Дело в отношении участника террористического сообщества, устроившего в подмосковной Балашихе взрыв, где погиб генерал Ярослав Москалик, поступило во 2-й Западный окружной военный суд, сообщили РИА Новости в суде.

"Уголовное дело Игната Кузина поступило в суд", - сказали в суде, уточнив, что дата его рассмотрения пока не назначена.

Как сообщили ранее в прокуратуре, Кузин обвиняется по статьям о теракте, о прохождении обучения для осуществления террористической деятельности, об участии в террористическом сообществе, о незаконных приобретении, хранении, ношении взрывчатых веществ и взрывных устройств, незаконном изготовлении взрывных устройств, а также о хранении и перевозке для использования заведомо поддельного официального документа.