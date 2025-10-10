Рейтинг@Mail.ru
Дело обвиняемого в убийстве генерала Москалика поступило в военный суд - РИА Новости, 10.10.2025
06:38 10.10.2025
https://ria.ru/20251010/terakt-2047429933.html
Дело обвиняемого в убийстве генерала Москалика поступило в военный суд
Дело обвиняемого в убийстве генерала Москалика поступило в военный суд - РИА Новости, 10.10.2025
Дело обвиняемого в убийстве генерала Москалика поступило в военный суд
Дело в отношении участника террористического сообщества, устроившего в подмосковной Балашихе взрыв, где погиб генерал Ярослав Москалик, поступило во 2-й... РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10T06:38:00+03:00
2025-10-10T06:38:00+03:00
происшествия, балашиха, россия, москва, ярослав москалик, следственный комитет россии (ск рф), служба безопасности украины
Происшествия, Балашиха, Россия, Москва, Ярослав Москалик, Следственный комитет России (СК РФ), Служба безопасности Украины
Дело обвиняемого в убийстве генерала Москалика поступило в военный суд

Дело участника теракта в Балашихе, где погиб генерал Москалик, поступило в суд

© РИА Новости / Следственный комитет РФ | Перейти в медиабанкНа месте взрыва автомобиля в Балашихе
На месте взрыва автомобиля в Балашихе - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© РИА Новости / Следственный комитет РФ
Перейти в медиабанк
На месте взрыва автомобиля в Балашихе. Архивное фото
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Дело в отношении участника террористического сообщества, устроившего в подмосковной Балашихе взрыв, где погиб генерал Ярослав Москалик, поступило во 2-й Западный окружной военный суд, сообщили РИА Новости в суде.
"Уголовное дело Игната Кузина поступило в суд", - сказали в суде, уточнив, что дата его рассмотрения пока не назначена.
Заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Ярослав Москалик погиб в результате теракта в Балашихе 25 апреля. Басманный суд Москвы арестовал Кузина по обвинению в совершении теракта. По данным СК, Кузин в сентябре 2023 года прибыл в Россию и проживал в столичном регионе, где ожидал конкретных указаний куратора из СБУ. За совершенное преступление ему обещали 18 тысяч долларов.
Как сообщили ранее в прокуратуре, Кузин обвиняется по статьям о теракте, о прохождении обучения для осуществления террористической деятельности, об участии в террористическом сообществе, о незаконных приобретении, хранении, ношении взрывчатых веществ и взрывных устройств, незаконном изготовлении взрывных устройств, а также о хранении и перевозке для использования заведомо поддельного официального документа.
Следствие установило, что в период с февраля по апрель 2025 года Кузин, завербованный службой безопасности Украины, по заданию своего куратора подготовил и установил самодельное взрывное устройство возле подъезда дома на бульваре Нестерова в Балашихе, где проживал Москалик. Утром 25 апреля, когда генерал вышел из подъезда, СВУ было дистанционно приведено в действие. Москалик погиб на месте. Также в результате взрыва повреждено имущество 20 граждан.
Расследование в отношении неустановленных соучастников продолжается.
ПроисшествияБалашихаРоссияМоскваЯрослав МоскаликСледственный комитет России (СК РФ)Служба безопасности Украины
 
 
