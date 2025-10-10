Рейтинг@Mail.ru
На заводе в Теннесси прогремел взрыв
20:19 10.10.2025 (обновлено: 20:47 10.10.2025)
На заводе в Теннесси прогремел взрыв
Взрыв произошел на заводе по производству взрывчатых веществ в американском штате Теннесси в пятницу, в результате несколько человек погибли и пропали без... РИА Новости, 10.10.2025
На заводе в Теннесси прогремел взрыв

В Теннесси прогремел взрыв на заводе по производству взрывчатки

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Взрыв произошел на заводе по производству взрывчатых веществ в американском штате Теннесси в пятницу, в результате несколько человек погибли и пропали без вести, сообщает телеканал ABC со ссылкой на шерифа округа Хамфрис Криса Дэвиса.
"Мы можем подтвердить, что на предприятии Accurate Energy Systems в районе Бакснорт произошел взрыв", - сообщил офис шерифа округа в соцсетях.
Как заявил Дэвис журналистам, "на данным момент есть информация о нескольких погибших и пропавших без вести". На месте работают экстренные службы.
Глава округа Хамфрис заявил ABC, что по меньшей мере 13 человек числятся пропавшими без вести.
Компания Accurate Energetic Systems была основана в 1980 году. Она занимается разработкой, производством, обработкой и хранением взрывчатых веществ, используемых как в оборонной и аэрокосмической промышленности, так и в коммерции.
Здание предприятия американской военной компании Northrop Grumman в штате Юта, разрушенное в результате взрыва - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
В США взрыв уничтожил здание на заводе Northrop Grumman
17 апреля, 09:47
 
