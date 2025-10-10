На заводе в Теннесси прогремел взрыв

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Взрыв произошел на заводе по производству взрывчатых веществ в американском штате Теннесси в пятницу, в результате несколько человек погибли и пропали без вести, сообщает телеканал Взрыв произошел на заводе по производству взрывчатых веществ в американском штате Теннесси в пятницу, в результате несколько человек погибли и пропали без вести, сообщает телеканал ABC со ссылкой на шерифа округа Хамфрис Криса Дэвиса.

"Мы можем подтвердить, что на предприятии Accurate Energy Systems в районе Бакснорт произошел взрыв", - сообщил офис шерифа округа в соцсетях.

Как заявил Дэвис журналистам, "на данным момент есть информация о нескольких погибших и пропавших без вести". На месте работают экстренные службы.

Глава округа Хамфрис заявил ABC, что по меньшей мере 13 человек числятся пропавшими без вести.