На заводе в Теннесси прогремел взрыв
Взрыв произошел на заводе по производству взрывчатых веществ в американском штате Теннесси в пятницу, в результате несколько человек погибли и пропали без вести
Взрыв на фабрике взрывчатых веществ в американском Теннесси
Взрыв произошел на фабрике взрывчатых веществ в американском Теннесси, есть погибшие и пропавшие без вести.
На заводе в Теннесси прогремел взрыв
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости.
Взрыв произошел на заводе по производству взрывчатых веществ в американском штате Теннесси в пятницу, в результате несколько человек погибли и пропали без вести, сообщает телеканал ABC
со ссылкой на шерифа округа Хамфрис Криса Дэвиса.
"Мы можем подтвердить, что на предприятии Accurate Energy Systems в районе Бакснорт произошел взрыв", - сообщил офис шерифа округа в соцсетях.
Как заявил Дэвис журналистам, "на данным момент есть информация о нескольких погибших и пропавших без вести". На месте работают экстренные службы.
Глава округа Хамфрис заявил ABC, что по меньшей мере 13 человек числятся пропавшими без вести.
Компания Accurate Energetic Systems была основана в 1980 году. Она занимается разработкой, производством, обработкой и хранением взрывчатых веществ, используемых как в оборонной и аэрокосмической промышленности, так и в коммерции.