Нобелевский комитет может в последний момент поменять лауреата, пишут СМИ

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Нобелевский комитет может в последний момент сделать выбор в пользу другого лауреата, пишет The Telegraph

"В теории <...> комитет может изменить свое решение вплоть до последней минуты. Однако на практике это непросто", — сообщила газета со ссылкой на источники.

Нобелевский комитет в Осло в пятницу огласит имя лауреата премии мира.

По мнению собеседников издания, президент США Дональд Трамп может получить награду, но его решения приостановить деятельность Агентства по международному развитию (USAID) и ввести пошлины в отношении других стран, возможно, сыграют против него.

В этом году на Нобелевскую премию мира претендуют 338 номинантов: 244 физических лиц и 94 организации. Как писала El Pais, Трампа внесли в список претендентов, сам он неоднократно заявлял, что заслуживает победы.

По данным СМИ, Нобелевский комитет определился с лауреатом еще в понедельник, до того, как президент США сообщил о прогрессе в ближневосточном урегулировании.