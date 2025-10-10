Рейтинг@Mail.ru
Нобелевский комитет может в последний момент поменять лауреата, пишут СМИ - РИА Новости, 10.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:05 10.10.2025 (обновлено: 10:35 10.10.2025)
https://ria.ru/20251010/telegraph-2047441322.html
Нобелевский комитет может в последний момент поменять лауреата, пишут СМИ
Нобелевский комитет может в последний момент поменять лауреата, пишут СМИ - РИА Новости, 10.10.2025
Нобелевский комитет может в последний момент поменять лауреата, пишут СМИ
Нобелевский комитет может в последний момент сделать выбор в пользу другого лауреата, пишет The Telegraph. РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10T09:05:00+03:00
2025-10-10T10:35:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
агентство по международному развитию сша
нобелевская премия мира
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047457704_0:288:3072:2016_1920x0_80_0_0_b301070319bc1f3db383fefde1ea781b.jpg
https://ria.ru/20251010/tramp-2047426618.html
https://ria.ru/20251009/tramp-2047400800.html
https://ria.ru/20251009/tramp-2047150251.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047457704_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_4c141213c85935cea066437d7da8e5f9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, дональд трамп, агентство по международному развитию сша, нобелевская премия мира
В мире, США, Дональд Трамп, Агентство по международному развитию США, Нобелевская премия мира
Нобелевский комитет может в последний момент поменять лауреата, пишут СМИ

Telegraph: Нобелевский комитет может в последний момент поменять лауреата

© Getty Images / picture alliance/Steffen TrumpfЛицевая и оборотная стороны медали Нобелевской премии мира
Лицевая и оборотная стороны медали Нобелевской премии мира - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© Getty Images / picture alliance/Steffen Trumpf
Лицевая и оборотная стороны медали Нобелевской премии мира. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Нобелевский комитет может в последний момент сделать выбор в пользу другого лауреата, пишет The Telegraph.
"В теории <...> комитет может изменить свое решение вплоть до последней минуты. Однако на практике это непросто", — сообщила газета со ссылкой на источники.
Нобелевская медаль - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
Трамп на пути к Нобелевской премии мира исполнял заветы Обамы
Вчера, 05:54

Нобелевский комитет в Осло в пятницу огласит имя лауреата премии мира.

По мнению собеседников издания, президент США Дональд Трамп может получить награду, но его решения приостановить деятельность Агентства по международному развитию (USAID) и ввести пошлины в отношении других стран, возможно, сыграют против него.
В этом году на Нобелевскую премию мира претендуют 338 номинантов: 244 физических лиц и 94 организации. Как писала El Pais, Трампа внесли в список претендентов, сам он неоднократно заявлял, что заслуживает победы.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Трамп оценил свои шансы на получение Нобелевской премии
9 октября, 23:02
По данным СМИ, Нобелевский комитет определился с лауреатом еще в понедельник, до того, как президент США сообщил о прогрессе в ближневосточном урегулировании.

Как писала турецкая газета Hürriyet, глава Белого дома стремится достичь перемирия в секторе Газа до 10 октября, чтобы не упустить шанс получить награду.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Трамп получит Нобелевскую премию, но не сейчас
9 октября, 08:00
 
В миреСШАДональд ТрампАгентство по международному развитию СШАНобелевская премия мира
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала