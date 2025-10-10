Рейтинг@Mail.ru
В Якутске подросток погиб от удара током с заряжавшегося телефона - РИА Новости, 10.10.2025
09:47 10.10.2025
В Якутске подросток погиб от удара током с заряжавшегося телефона
В Якутске подросток погиб от удара током с заряжавшегося телефона - РИА Новости, 10.10.2025
В Якутске подросток погиб от удара током с заряжавшегося телефона
Юноша в Якутске погиб от удара током с заряжавшегося мобильного телефона, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУСК России по региону. РИА Новости, 10.10.2025
В Якутске подросток погиб от удара током с заряжавшегося телефона

В Якутске подросток погиб от удара током с заряжавшегося мобильного телефона

ЯКУТСК, 10 окт – РИА Новости. Юноша в Якутске погиб от удара током с заряжавшегося мобильного телефона, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУСК России по региону.
Отмечается, что 8 октября жительница Якутска вернулась домой, где обнаружила своего 17-летнего сына с термическим ожогом в области груди. Прибывшая бригада скорой помощи констатировали смерть юноши.
«
"Прибывшей следственной группой в ходе проведения осмотра места происшествия найден мобильный телефон погибшего, который на момент обнаружения тела был подключен к зарядному устройству и электросети. По предварительным данным, юноша пользовался телефоном в момент его зарядки и по неустановленным пока причинам произошло поражение электрическим током", - отметили в пресс-службе.
Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
В СУСК напомнили об опасности использования мобильных телефонов во время их подключения к электросети. "Помните, что процесс зарядки вызывает нагрев аккумулятора и электронных компонентов, а одновременная работа с гаджетом в этот момент резко увеличивает нагрузку. Необходимо использовать только сертифицированные неповрежденные кабели и держать мобильное устройство на безопасном расстоянии", - говорится в сообщении.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
В Челябинске подросток погиб во время разговора по телефону у батареи
6 октября, 13:54
 
