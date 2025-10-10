В Якутске подросток погиб от удара током с заряжавшегося телефона

ЯКУТСК, 10 окт – РИА Новости. Юноша в Якутске погиб от удара током с заряжавшегося мобильного телефона, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУСК России по региону.
Отмечается, что 8 октября жительница Якутска вернулась домой, где обнаружила своего 17-летнего сына с термическим ожогом в области груди. Прибывшая бригада скорой помощи констатировали смерть юноши.
"Прибывшей следственной группой в ходе проведения осмотра места происшествия найден мобильный телефон погибшего, который на момент обнаружения тела был подключен к зарядному устройству и электросети. По предварительным данным, юноша пользовался телефоном в момент его зарядки и по неустановленным пока причинам произошло поражение электрическим током", - отметили в пресс-службе.
Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
В СУСК напомнили об опасности использования мобильных телефонов во время их подключения к электросети. "Помните, что процесс зарядки вызывает нагрев аккумулятора и электронных компонентов, а одновременная работа с гаджетом в этот момент резко увеличивает нагрузку. Необходимо использовать только сертифицированные неповрежденные кабели и держать мобильное устройство на безопасном расстоянии", - говорится в сообщении.