В Якутске подросток погиб от удара током с заряжавшегося телефона

"Прибывшей следственной группой в ходе проведения осмотра места происшествия найден мобильный телефон погибшего, который на момент обнаружения тела был подключен к зарядному устройству и электросети. По предварительным данным, юноша пользовался телефоном в момент его зарядки и по неустановленным пока причинам произошло поражение электрическим током", - отметили в пресс-службе.

В СУСК напомнили об опасности использования мобильных телефонов во время их подключения к электросети. "Помните, что процесс зарядки вызывает нагрев аккумулятора и электронных компонентов, а одновременная работа с гаджетом в этот момент резко увеличивает нагрузку. Необходимо использовать только сертифицированные неповрежденные кабели и держать мобильное устройство на безопасном расстоянии", - говорится в сообщении.