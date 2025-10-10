Рейтинг@Mail.ru
Сад возле гимназии в Таганроге, где учился Чехов, благоустроят в 2025 году
Ростовская область
 
16:42 10.10.2025
Сад возле гимназии в Таганроге, где учился Чехов, благоустроят в 2025 году
Сад возле гимназии в Таганроге, где учился Чехов, благоустроят в 2025 году
Сад возле гимназии в Таганроге, где учился Чехов, благоустроят в 2025 году
Благоустройство сада в Таганроге Ростовской области возле бывшей мужской гимназии, где учился Антон Чехов, завершится в текущем году, сообщает правительство...
таганрог, антон чехов, ростовская область
Ростовская область , Таганрог, Антон Чехов, Ростовская область
Сад возле гимназии в Таганроге, где учился Чехов, благоустроят в 2025 году

Сад в Таганроге возле бывшей мужской гимназии благоустроят в этом году

CC BY 4.0 / Официальный портал Правительства Ростовской области (cropped) / Благоустройство Гимназического сада при музее-заповеднике в Ростовской области
Благоустройство Гимназического сада при музее-заповеднике в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
CC BY 4.0 / Официальный портал Правительства Ростовской области (cropped) /
Благоустройство Гимназического сада при музее-заповеднике в Ростовской области
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 окт - РИА Новости. Благоустройство сада в Таганроге Ростовской области возле бывшей мужской гимназии, где учился Антон Чехов, завершится в текущем году, сообщает правительство региона по итогам поездки замгубернатора области Андрея Фатеева в Таганрог.
"Таганрогский государственный литературный и историко-архитектурный музей-заповедник завершает работы по благоустройству территории Гимназического сада, который находится возле здания бывшей мужской гимназии. В период с 1868 по 1879 годы здесь учился Чехов", - говорится в сообщении.
Сад приобрел современные очертания. Выполнено озеленение, устройство наружного освещения и сетей водоснабжения с автополивом. Подрядчик продолжает заниматься дорожным покрытием и установкой малых архитектурных форм. Срок завершения работ - 10 ноября.
"Многие объекты культуры Таганрога включены в дорожную карту по его развитию. Есть поручение губернатора - контролировать ход ремонтных работ на этих объектах на постоянной основе. Это крупные туристические достопримечательности, которые формируют лицо города, поэтому тысячи дончан и гостей Донского края ждут от нас качественного преображения театра и музеев с безусловным сохранением их уникальности", - сказал Фатеев.
Он также посетил Таганрогский ордена "Знак Почета" театр имени Чехова. По национальному проекту "Семья" ведется реставрация здания. На проведение работ выделено более 570 миллионов рублей. Масштабный ремонт завершится в 2027 году, к 200-летию театра.
На первом этапе подрядчик занимается закреплением грунтов, работы ведутся в графике. В начале 2026 года строители приступят к ремонту внутренних помещений и зрительного зала. "В театр заходим бережно, коллеги. В ваших руках - жемчужина, один из старейших театров на юге России", - обратился Фатеев к представителям строительной организации и муниципалитета.
Он также оценил ход ремонтных работ в Таганрогском художественном музее. Продолжается восстановление мемориального здания банка, которое в июле 2023 года пострадало от ракетного удара ВСУ. Работы ведутся, исходя из задачи восстановления исторического облика объекта. Его техническая готовность - 70%. При этом решено оставить нетронутым фрагмент стены, поврежденной взрывом.
 
