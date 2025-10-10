https://ria.ru/20251010/svo-2047496360.html
ВСУ за неделю потеряли более 1575 боевиков в зоне действий "Запада"
ВСУ за неделю потеряли более 1575 боевиков в зоне действий "Запада" - РИА Новости, 10.10.2025
ВСУ за неделю потеряли более 1575 боевиков в зоне действий "Запада"
Российская группировка "Запад" в течение недели нанесла поражение формированиям 11 украинских бригад, противник потерял более 1575 военнослужащих, сообщили в... РИА Новости, 10.10.2025
МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Российская группировка "Запад" в течение недели нанесла поражение формированиям 11 украинских бригад, противник потерял более 1575 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" нанесли поражение формированиям шести механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии", - говорится в сводке ведомства за период с 4 по 10 октября.
"Противник потерял свыше 1575 военнослужащих, 33 боевые бронированные машины, включая десять иностранного производства, 141 автомобиль и 10 орудий полевой артиллерии, в том числе четыре производства стран НАТО. Уничтожены 43 склада боеприпасов, 36 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы", - добавили в МО РФ.