ВСУ за неделю потеряли более 1575 боевиков в зоне действий "Запада"

МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Российская группировка "Запад" в течение недели нанесла поражение формированиям 11 украинских бригад, противник потерял более 1575 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Запад" нанесли поражение формированиям шести механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии", - говорится в сводке ведомства за период с 4 по 10 октября.