"Все рушится". На Западе заявили о финале конфликта на Украине
05:23 10.10.2025 (обновлено: 10:29 10.10.2025)
"Все рушится". На Западе заявили о финале конфликта на Украине
Украинский конфликт близится к завершению, заявил в эфире YouTube-канала бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. РИА Новости, 10.10.2025
украина
россия
европа
сергей лавров
ларри джонсон
центральное разведывательное управление (цру)
нато
украина, россия, европа, сергей лавров, ларри джонсон, центральное разведывательное управление (цру), нато
© РИА Новости / Станислав Красильников
Российский военнослужащий
Российский военнослужащий. Архивное фото
МОСКВА, 10 — РИА Новости. Украинский конфликт близится к завершению, заявил в эфире YouTube-канала бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
"Полагаю, конфликт на Украине приближается к финальной стадии, и все рушится. Очевидно, что в Европе сейчас нарастает отчаяние, ведь европейские элиты поставили на этот конфликт все", — отметил он.
Президент США Дональд Трамп на встрече с главой Финляндии Александром Стуббом в Белом доме - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Трамп заявил, что усиливает давление для достижения сделки по Украине
9 октября, 22:51
Вместе с тем он предположил, что лидеры Европы сейчас готовы к эскалации, надеясь либо продолжить войну и победить Россию, либо втянуть обратно в конфликт США.
Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, НАТО напрямую участвует в этом противостоянии не только отправкой военной техники и снаряжения, но и подготовкой кадров.
Вид на Капитолий в в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
В США рассказали, что сыграет главную роль в решении кризиса на Украине
9 октября, 19:59
 
