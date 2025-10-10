Рейтинг@Mail.ru
Самая дорогая свадьба в истории: чем молодожены из Индии удивили весь мир - РИА Новости, 10.10.2025
19:09 10.10.2025
https://ria.ru/20251010/svadba-2046863883.html
Самая дорогая свадьба в истории: чем молодожены из Индии удивили весь мир
Самая дорогая свадьба в истории: чем молодожены из Индии удивили весь мир - РИА Новости, 10.10.2025
Самая дорогая свадьба в истории: чем молодожены из Индии удивили весь мир
В 2024 году на весь мир прогремела свадьба Ананта Амбани и Радхики Мерчант. Праздничные мероприятия продолжались несколько месяцев, а их завершением стало... РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10T19:09:00+03:00
2025-10-10T19:09:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/07/2046892780_0:0:2874:1617_1920x0_80_0_0_05790d85c30a8de7a4c690eaf574db29.jpg
Самая дорогая свадьба в истории: чем молодожены из Индии удивили весь мир

© Getty Images / Prodip GuhaСвадьба Ананта Амбани и Радхики Мерчант
Свадьба Ананта Амбани и Радхики Мерчант - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© Getty Images / Prodip Guha
Свадьба Ананта Амбани и Радхики Мерчант
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости, Вадим Минеев. В 2024 году на весь мир прогремела свадьба Ананта Амбани и Радхики Мерчант. Праздничные мероприятия продолжались несколько месяцев, а их завершением стало трехдневное торжество, куда пригласили сотни мировых звезд. Во сколько все обошлось?

Кто женился?

Молодые люди познакомились еще в 2017 году благодаря общим знакомым. Жених Анант — младший из детей в семье.
© Getty Images / MEGAАнант Амбани
Анант Амбани - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© Getty Images / MEGA
Анант Амбани
Его отец, миллиардер Мукеш Амбани, владеет крупнейшим холдингом Индии Reliance Industries, который занимается в основном добычей нефти и газа, а также нефтепереработкой. Состояние папы оценивается в десятки миллиардов долларов.
© Getty Images / Prodip GuhaМукеш Амбани
Мукеш Амбани - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© Getty Images / Prodip Guha
Мукеш Амбани
Капитал отца невесты куда скромнее и оценивается всего в 90 миллионов долларов. Вирен Мерчант — владелец крупнейших производственных мощностей для производства планшетов в стране, а также компании Encore Healthcare, которая изготавливает таблетки и капсулы.
© Getty Images / Prodip GuhaЦеремония помолвки Ананта Амбани и Радхики Мерчант
Церемония помолвки Ананта Амбани и Радики Мерчант - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© Getty Images / Prodip Guha
Церемония помолвки Ананта Амбани и Радхики Мерчант

Мини-город для одной свадьбы

Организаторы превратили место проведения свадьбы в уменьшенную копию священного индийского города Варанаси. Они использовали гигантские декорации и более 100 тысяч живых цветов.
Декораторы создали 60 скульптур из цветов в виде животных: обезьян, слонов и тигров. На украшение зала у дизайнеров ушло три недели. "Было много бессонных ночей", — признавались они.
Жених появился перед приглашенными в золотом шервани, а невеста ослепила присутствующих свадебным нарядом индийского бренда Abu Jani Sandeep Khosla. Красный орнамент на платье вышивали вручную.
© Getty Images / Hindustan TimesДекорации на свадьбе Ананта Амбани и Радхики Мерчант
Декорации на свадьбе Ананта Амбани и Радики Мерчант - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© Getty Images / Hindustan Times
Декорации на свадьбе Ананта Амбани и Радхики Мерчант

Сверкали драгоценные камни

Блистали на молодых и украшения из драгоценных камней. На женихе пантера в броши восседала на 720-каратном замбийском изумруде. Вместе с брошью Анант надел великолепное ожерелье из огромных изумрудных бусин и жемчуга. На тюрбане сверкали бриллианты.
Под стать жениху была и невеста, на которой было современное ожерелье с бриллиантами и замбийскими изумрудами от ювелиров и старинные алмазные украшения ее матери Шейлы Мерчант. А финальный вечер новобрачная провела в расшитом золотом корсете Dolce & Gabbana, усыпанном бриллиантами.
© Getty Images / SOPA ImagesСвадьба Ананта Амбани и Радхики Мерчант
Свадьба Ананта Амбани и Радики Мерчант - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© Getty Images / SOPA Images
Свадьба Ананта Амбани и Радхики Мерчант
"Мы так долго были друзьями и доверяли друг другу и теперь наконец-то отправляемся в официальное путешествие как супружеская пара. Мне не терпится узнать, что приготовила для нас наша совместная жизнь", — рассказывала невеста журналу Vogue.
© Getty Images / The India Today GroupСвадьба Ананта Амбани и Радхики Мерчант
Свадьба Ананта Амбани и Радики Мерчант - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© Getty Images / The India Today Group
Свадьба Ананта Амбани и Радхики Мерчант

Круиз по Средиземному морю

То, что весь мир увидел за несколько дней свадьбы, стало кульминацией церемонии. За месяц до главного события пара пригласила более тысячи гостей в круиз по Средиземному морю.
Родственники, друзья, врачи и сотрудники компаний, принадлежащих родителям молодоженов, отправились в путешествие на роскошном лайнере Celebrity Ascent стоимостью 900 миллионов долларов. Маршрут пролегал между итальянскими городами Палермо и Портофино.
Праздничное путешествие завершилось в Портофино, где Амбани и Мерчант устроили пикник под открытым небом с концертом знаменитого тенора Андреа Бочелли.
"Это был ретрит для людей, которые по-разному внесли свой вклад в нашу жизнь. На борту были гости в возрасте от шести месяцев до 90 лет", — объясняла тогда невеста.
© Getty Images / SOPA ImagesДекорации на свадьбе Ананта Амбани и Радхики Мерчант
Декорации на свадьбе Ананта Амбани и Радики Мерчант - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© Getty Images / SOPA Images
Декорации на свадьбе Ананта Амбани и Радхики Мерчант
 
 
 
