Самая дорогая свадьба в истории: чем молодожены из Индии удивили весь мир

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости, Вадим Минеев. В 2024 году на весь мир прогремела свадьба Ананта Амбани и Радхики Мерчант. Праздничные мероприятия продолжались несколько месяцев, а их завершением стало трехдневное торжество, куда пригласили сотни мировых звезд. Во сколько все обошлось?

Кто женился?

Молодые люди познакомились еще в 2017 году благодаря общим знакомым. Жених Анант — младший из детей в семье.

© Getty Images / MEGA Анант Амбани © Getty Images / MEGA Анант Амбани

Его отец, миллиардер Мукеш Амбани, владеет крупнейшим холдингом Индии Reliance Industries, который занимается в основном добычей нефти и газа, а также нефтепереработкой. Состояние папы оценивается в десятки миллиардов долларов.

© Getty Images / Prodip Guha Мукеш Амбани © Getty Images / Prodip Guha Мукеш Амбани

Капитал отца невесты куда скромнее и оценивается всего в 90 миллионов долларов. Вирен Мерчант — владелец крупнейших производственных мощностей для производства планшетов в стране, а также компании Encore Healthcare, которая изготавливает таблетки и капсулы.

© Getty Images / Prodip Guha Церемония помолвки Ананта Амбани и Радхики Мерчант © Getty Images / Prodip Guha Церемония помолвки Ананта Амбани и Радхики Мерчант

Мини-город для одной свадьбы

Организаторы превратили место проведения свадьбы в уменьшенную копию священного индийского города Варанаси. Они использовали гигантские декорации и более 100 тысяч живых цветов.

Декораторы создали 60 скульптур из цветов в виде животных: обезьян, слонов и тигров. На украшение зала у дизайнеров ушло три недели. "Было много бессонных ночей", — признавались они.

Жених появился перед приглашенными в золотом шервани, а невеста ослепила присутствующих свадебным нарядом индийского бренда Abu Jani Sandeep Khosla. Красный орнамент на платье вышивали вручную.

© Getty Images / Hindustan Times Декорации на свадьбе Ананта Амбани и Радхики Мерчант © Getty Images / Hindustan Times Декорации на свадьбе Ананта Амбани и Радхики Мерчант

Сверкали драгоценные камни

Блистали на молодых и украшения из драгоценных камней. На женихе пантера в броши восседала на 720-каратном замбийском изумруде. Вместе с брошью Анант надел великолепное ожерелье из огромных изумрудных бусин и жемчуга. На тюрбане сверкали бриллианты.

Под стать жениху была и невеста, на которой было современное ожерелье с бриллиантами и замбийскими изумрудами от ювелиров и старинные алмазные украшения ее матери Шейлы Мерчант. А финальный вечер новобрачная провела в расшитом золотом корсете Dolce & Gabbana, усыпанном бриллиантами.

© Getty Images / SOPA Images Свадьба Ананта Амбани и Радхики Мерчант © Getty Images / SOPA Images Свадьба Ананта Амбани и Радхики Мерчант

"Мы так долго были друзьями и доверяли друг другу и теперь наконец-то отправляемся в официальное путешествие как супружеская пара. Мне не терпится узнать, что приготовила для нас наша совместная жизнь", — рассказывала невеста журналу Vogue.

© Getty Images / The India Today Group Свадьба Ананта Амбани и Радхики Мерчант © Getty Images / The India Today Group Свадьба Ананта Амбани и Радхики Мерчант

Круиз по Средиземному морю

То, что весь мир увидел за несколько дней свадьбы, стало кульминацией церемонии. За месяц до главного события пара пригласила более тысячи гостей в круиз по Средиземному морю.

Родственники, друзья, врачи и сотрудники компаний, принадлежащих родителям молодоженов, отправились в путешествие на роскошном лайнере Celebrity Ascent стоимостью 900 миллионов долларов. Маршрут пролегал между итальянскими городами Палермо и Портофино.

Праздничное путешествие завершилось в Портофино, где Амбани и Мерчант устроили пикник под открытым небом с концертом знаменитого тенора Андреа Бочелли.

"Это был ретрит для людей, которые по-разному внесли свой вклад в нашу жизнь. На борту были гости в возрасте от шести месяцев до 90 лет", — объясняла тогда невеста.