СМИ рассказали о судьбе "ижевского Раскольникова", вышедшего на свободу

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости.
Юрий Артамонов, получивший прозвище "ижевский Раскольников" за убийство пятерых человек топором в 90-х, после освобождения стал бездомным, пишет
Telegram-канал Shot.
По данным источника, Артамонов вышел на свободу несколько лет назад по окончании второго срока, проведя в тюрьме в общей сложности чуть более четверти века. После освобождения он столкнулся с трудностями в поиске работы и оказался бездомным, но продолжает регулярно отмечаться в полиции в рамках надзора, отмечается в публикации.
Канал уточнил, что Артамонова осудили за жестокие убийства, совершенные во дворах центра Ижевска
, у всех его жертв были проломлены черепа. Преступника задержали в 1997 году. Его признали виновным в 21 преступлении, включая пять убийств, четырех покушениях, а также кражах и разбое.
Первоначально его приговорили к смертной казни, которую впоследствии заменили на 25 лет строгого режима. В 2017 году его условно-досрочно освободили, но он совершил еще несколько преступлений — украл велосипед и забрал из квартиры россиянки тысячу рублей, из-за чего вновь получил срок в три года и один месяц, указывается в материале.