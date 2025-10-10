СМИ рассказали о судьбе "ижевского Раскольникова", вышедшего на свободу

По данным источника, Артамонов вышел на свободу несколько лет назад по окончании второго срока, проведя в тюрьме в общей сложности чуть более четверти века. После освобождения он столкнулся с трудностями в поиске работы и оказался бездомным, но продолжает регулярно отмечаться в полиции в рамках надзора, отмечается в публикации.

Первоначально его приговорили к смертной казни, которую впоследствии заменили на 25 лет строгого режима. В 2017 году его условно-досрочно освободили, но он совершил еще несколько преступлений — украл велосипед и забрал из квартиры россиянки тысячу рублей, из-за чего вновь получил срок в три года и один месяц, указывается в материале.