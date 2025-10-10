Рейтинг@Mail.ru
13:13 10.10.2025
СМИ рассказали о судьбе "ижевского Раскольникова", вышедшего на свободу
СМИ рассказали о судьбе "ижевского Раскольникова", вышедшего на свободу

© Фото : Фотография из материалов уголовного дела Юрий Артамонов
© Фото : Фотография из материалов уголовного дела
Юрий Артамонов. Архивное фото
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Юрий Артамонов, получивший прозвище "ижевский Раскольников" за убийство пятерых человек топором в 90-х, после освобождения стал бездомным, пишет Telegram-канал Shot.
По данным источника, Артамонов вышел на свободу несколько лет назад по окончании второго срока, проведя в тюрьме в общей сложности чуть более четверти века. После освобождения он столкнулся с трудностями в поиске работы и оказался бездомным, но продолжает регулярно отмечаться в полиции в рамках надзора, отмечается в публикации.
Канал уточнил, что Артамонова осудили за жестокие убийства, совершенные во дворах центра Ижевска, у всех его жертв были проломлены черепа. Преступника задержали в 1997 году. Его признали виновным в 21 преступлении, включая пять убийств, четырех покушениях, а также кражах и разбое.
Первоначально его приговорили к смертной казни, которую впоследствии заменили на 25 лет строгого режима. В 2017 году его условно-досрочно освободили, но он совершил еще несколько преступлений — украл велосипед и забрал из квартиры россиянки тысячу рублей, из-за чего вновь получил срок в три года и один месяц, указывается в материале.
