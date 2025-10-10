Рейтинг@Mail.ru
Суд вернул Шлосберга* под домашний арест
19:29 10.10.2025
Суд вернул Шлосберга* под домашний арест
Суд вернул Шлосберга* под домашний арест
Суд вернул Шлосберга* под домашний арест
Мера пресечения в виде запрета определенных действий для зампреда "Яблока" и псковского регионального отделения партии Льва Шлосберга* (признан иноагентом) по...
россия
псковская область
лев шлосберг
юрий пивоваров
яблоко
псковский областной суд
одноклассники
Псковский суд вернул Шлосберга под домашний арест

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Лев Шлосберг на съезде партии "Яблоко". Архивное фото
Лев Шлосберг на съезде партии Яблоко. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Лев Шлосберг на съезде партии "Яблоко". Архивное фото. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 окт - РИА Новости. Мера пресечения в виде запрета определенных действий для зампреда "Яблока" и псковского регионального отделения партии Льва Шлосберга* (признан иноагентом) по делу о дискредитации ВС РФ была отменена и заменена домашним арестом, сообщает объединенная пресс-служба судов Псковской области.
Во вторник Псковский областной суд заменил Шлосбергу* домашний арест на запрет определенных действий по делу о дискредитации ВС РФ.
"По результатам рассмотрения апелляционного представления Псковский областной суд удовлетворил требования прокурора и вновь избрал Шлосбергу* Л. М. меру пресечения в виде домашнего ареста, продлив ее срок до 08.12.2025", - сообщает пресс-служба судов.
В пресс-службе партии "Яблоко" подтвердили, что Шлосберг* вернется под домашний арест, но отметили, что решение об этом будет обжаловано.
"Судья Псковского областного суда Дмитрий Казанцев удовлетворил протест прокуратуры на постановление судьи первой инстанции, который 7 октября заменил меру пресечения заместителю председателя партии "Яблоко" Льву Шлосбергу* в виде домашнего ареста на запрет определённых действий. Политик вернётся под домашний арест. Постановление будет обжаловано", - говорится в сообщении пресс-службы.
Ранее, 11 июня, Псковский городской суд отправил Шлосберга* под домашний арест по обвинению по части 1 статьи 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации, совершенные лицом после его привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние в течение одного года).
По версии следствия, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона, 12 января Шлосберг*, являясь лицом, подвергнутым административному наказанию за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ, в социальной сети "Одноклассники" разместил видеозапись, направленную на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности.
До этого псковское отделение партии "Яблоко" сообщало, что против Шлосберга* возбуждено уголовное дело о повторной дискредитации армии из-за дебатов с историком Юрием Пивоваровым* (признан иноагентом). Утром 10 июня прошел обыск в квартире Шлосберга* и его жены Жанны. Обыски также прошли у отца политика и в офисе псковского "Яблока". Как отмечали в псковском региональном отделении партии, по версии следствия, 12 января Шлосберг* разместил в соцсети "Одноклассники" видео с дебатами с Пивоваровым*. При этом, как уточняло "Яблоко", Шлосберг* "настаивает, что он не размещал этот ролик и не администрирует данную страницу".
Ранее суд дважды штрафовал Шлосберга* по административной статье о дискредитации ВС РФ. В марте на сайте мировых судов Псковской области сообщалось о начале слушаний по уголовному делу в отношении Шлосберга*, обвиняемого в уклонении от исполнения обязанностей иноагента.
В середине марта прокуратура Псковской области сообщала, что соответствующее дело в отношении Шлосберга* с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. По данным надзорного ведомства, Шлосберг*, включенный в реестр иноагентов, в 2024 году дважды привлекался к административной ответственности за нарушение законодательства об иностранных агентах. По версии следствия, несмотря на это, в период с 12 мая по 31 июля 2024 года он вновь разместил несколько видеоматериалов на администрируемой им странице в соцсети "ВКонтакте" без указания на то, что они созданы и распространены иноагентом. В январе областное следственное управление сообщало о предъявлении Шлосбергу* обвинения по статье об уклонении от исполнения обязанностей иноагента (часть 2 статьи 330.1 УК РФ). Политику избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Шлосберг* неоднократно отмечал, что не признает вину.
Министерство юстиции России в июне 2023 года включило Шлосберга* в реестр иностранных агентов. По данным Минюста, он выступал против специальной военной операции.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России
