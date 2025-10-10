Рейтинг@Mail.ru
Суд рассмотрит вопрос о мере пресечения Сырову - РИА Новости, 10.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:35 10.10.2025 (обновлено: 17:44 10.10.2025)
https://ria.ru/20251010/sud-2047582187.html
Суд рассмотрит вопрос о мере пресечения Сырову
Суд рассмотрит вопрос о мере пресечения Сырову - РИА Новости, 10.10.2025
Суд рассмотрит вопрос о мере пресечения Сырову
Суд в Москве в пятницу рассматривает вопрос об избрании меры пресечения замгендиректора по финансам телеканала "Санкт-Петербург" Сергею Сырову, говорится в... РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10T17:35:00+03:00
2025-10-10T17:44:00+03:00
происшествия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15057/48/150574882_0:0:1501:845_1920x0_80_0_0_2ef356be5270a6325217a96d150275cb.jpg
https://ria.ru/20251010/nikitina-2047535943.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15057/48/150574882_39:0:1372:1000_1920x0_80_0_0_cab4108227007db18ef7b0ec5274964d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва
Происшествия, Москва
Суд рассмотрит вопрос о мере пресечения Сырову

Суд рассмотрит вопрос об избрании меры пресечения Сырову

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Суд. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Суд в Москве в пятницу рассматривает вопрос об избрании меры пресечения замгендиректора по финансам телеканала "Санкт-Петербург" Сергею Сырову, говорится в сообщении в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.
"Суд в столице приступает к рассмотрению ходатайства следователя об избрании меры пресечения заместителю генерального директора телеканала "Санкт-Петербург" по экономике и финансам. Басманный районный суд города Москвы в ближайшее время приступает к рассмотрению ходатайства органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в отношении Сырова Сергея Николаевича", - говорится в сообщении.
Скульптура богини Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
В Басманный суд поступил материал по мере пресечения главе ЦУР Петербурга
Вчера, 15:25
 
ПроисшествияМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала