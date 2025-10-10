https://ria.ru/20251010/sud-2047572929.html
В Ингушетии будут судить мужчину, который получал пенсию за умершую мать
НАЛЬЧИК, 10 окт – РИА Новости. Следователи полиции в Ингушетии завершили расследование уголовного дела в отношении местного жителя, которого обвиняют в том, что он в течение 12 лет получал пенсию за умершую мать и похитил тем самым около 2,8 миллиона рублей, сообщило региональное МВД.
"Мать обвиняемого жителя селения Экажево умерла весной 2013 года, однако он не обратился в органы ЗАГС и МФЦ для оформления свидетельства о смерти. Вместо этого с марта 2013 по июнь 2025 года он получал на ее банковскую карту ежемесячные выплаты, которые предназначались ей при жизни", - говорится в сообщении.
Уточняется, что действиями мужчины Пенсионному фонду России
причинен ущерб на общую сумму около 2,8 миллиона рублей.
Мужчине, которому сейчас 35 лет, предъявлено обвинение по статье "Кража, совершенная в особо крупном размере" УК РФ, санкция которой предусматривает до десяти лет лишения свободы.
Уголовное дело направлено в Карабулакский районный суд для рассмотрения по существу.