В Ингушетии будут судить мужчину, который получал пенсию за умершую мать

НАЛЬЧИК, 10 окт – РИА Новости. Следователи полиции в Ингушетии завершили расследование уголовного дела в отношении местного жителя, которого обвиняют в том, что он в течение 12 лет получал пенсию за умершую мать и похитил тем самым около 2,8 миллиона рублей, сообщило региональное МВД.

"Мать обвиняемого жителя селения Экажево умерла весной 2013 года, однако он не обратился в органы ЗАГС и МФЦ для оформления свидетельства о смерти. Вместо этого с марта 2013 по июнь 2025 года он получал на ее банковскую карту ежемесячные выплаты, которые предназначались ей при жизни", - говорится в сообщении.

Уточняется, что действиями мужчины Пенсионному фонду России причинен ущерб на общую сумму около 2,8 миллиона рублей.

Мужчине, которому сейчас 35 лет, предъявлено обвинение по статье "Кража, совершенная в особо крупном размере" УК РФ, санкция которой предусматривает до десяти лет лишения свободы.