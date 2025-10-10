Рейтинг@Mail.ru
В Ингушетии будут судить мужчину, который получал пенсию за умершую мать - РИА Новости, 10.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:06 10.10.2025
https://ria.ru/20251010/sud-2047572929.html
В Ингушетии будут судить мужчину, который получал пенсию за умершую мать
В Ингушетии будут судить мужчину, который получал пенсию за умершую мать - РИА Новости, 10.10.2025
В Ингушетии будут судить мужчину, который получал пенсию за умершую мать
Следователи полиции в Ингушетии завершили расследование уголовного дела в отношении местного жителя, которого обвиняют в том, что он в течение 12 лет получал... РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10T17:06:00+03:00
2025-10-10T17:06:00+03:00
происшествия
россия
республика ингушетия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/16504/95/165049547_0:92:512:380_1920x0_80_0_0_aa2000ff27aa9f8e5cdc84fbf8fdd116.jpg
https://ria.ru/20251007/khischeniya-2046921348.html
россия
республика ингушетия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/16504/95/165049547_5:0:512:380_1920x0_80_0_0_d4bc1f8db0acff09b2ae6247ac7d890e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, республика ингушетия
Происшествия, Россия, Республика Ингушетия
В Ингушетии будут судить мужчину, который получал пенсию за умершую мать

Получавшего 12 лет пенсию за умершую мать мужчину отправили под суд

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Суд. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
НАЛЬЧИК, 10 окт – РИА Новости. Следователи полиции в Ингушетии завершили расследование уголовного дела в отношении местного жителя, которого обвиняют в том, что он в течение 12 лет получал пенсию за умершую мать и похитил тем самым около 2,8 миллиона рублей, сообщило региональное МВД.
"Мать обвиняемого жителя селения Экажево умерла весной 2013 года, однако он не обратился в органы ЗАГС и МФЦ для оформления свидетельства о смерти. Вместо этого с марта 2013 по июнь 2025 года он получал на ее банковскую карту ежемесячные выплаты, которые предназначались ей при жизни", - говорится в сообщении.
Уточняется, что действиями мужчины Пенсионному фонду России причинен ущерб на общую сумму около 2,8 миллиона рублей.
Мужчине, которому сейчас 35 лет, предъявлено обвинение по статье "Кража, совершенная в особо крупном размере" УК РФ, санкция которой предусматривает до десяти лет лишения свободы.
Уголовное дело направлено в Карабулакский районный суд для рассмотрения по существу.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
В Ингушетии оставили под стражей главврача перинатального центра
7 октября, 18:50
 
ПроисшествияРоссияРеспублика Ингушетия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала