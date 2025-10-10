Рейтинг@Mail.ru
Суд признал законным заочный приговор наемнице из Дании - РИА Новости, 10.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:21 10.10.2025
https://ria.ru/20251010/sud-2047519285.html
Суд признал законным заочный приговор наемнице из Дании
Суд признал законным заочный приговор наемнице из Дании - РИА Новости, 10.10.2025
Суд признал законным заочный приговор наемнице из Дании
Апелляционный военный суд в подмосковной Власихе признал законным приговор наемнице из Дании Аннабель Йоргенсен, заочно осужденной на 26 лет колонии за... РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10T14:21:00+03:00
2025-10-10T14:21:00+03:00
происшествия
россия
курская область
украина
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990390036_80:98:1224:742_1920x0_80_0_0_46833c5053d3426b5d6c394437c5152c.jpg
https://ria.ru/20251009/naemnik-2047204832.html
https://ria.ru/20251007/podpole-2046755718.html
https://ria.ru/20251007/naemniki-2046745467.html
россия
курская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990390036_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_0d6874f123c38f0ad2243585262f10a6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, курская область, украина, вооруженные силы украины
Происшествия, Россия, Курская область, Украина, Вооруженные силы Украины
Суд признал законным заочный приговор наемнице из Дании

Апелляционный суд признал законным приговор наемнице из Дании Йоргенсен

© СК РФ Наемница из Дании Аннабель Йоргенсен, в составе ВСУ участвовавшая во вторжении в Курскую область
Наемница из Дании Аннабель Йоргенсен, в составе ВСУ участвовавшая во вторжении в Курскую область - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© СК РФ
Наемница из Дании Аннабель Йоргенсен, в составе ВСУ участвовавшая во вторжении в Курскую область. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Апелляционный военный суд в подмосковной Власихе признал законным приговор наемнице из Дании Аннабель Йоргенсен, заочно осужденной на 26 лет колонии за преступления в Курской области, сообщили РИА Новости в инстанции.
"Приговор 2-го Западного окружного военного суда оставлен без изменения, жалоба - без удовлетворения", - сказали в суде.
Боевики ВСУ - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
В США сообщили о гибели наемника, служившего командиром отделения ВСУ
9 октября, 09:15
Суд в июне заочно приговорил Йоргенсен к 26 годам лишения свободы со штрафом в размере 1,7 миллиона рублей.
Кроме того, суд взыскал с обвиняемой более 600 тысяч рублей в порядке конфискации и обращением их в доход государства. Согласно приговору, данная сумма равна той, что она получила в качестве вознаграждения за совершение преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 359 УК РФ (наемничество).
Судебное следствие по делу проходило в закрытом от представителей СМИ и слушателей режиме, их допустили на прения сторон и оглашение приговора.
Как стало известно в ходе заседания, Йоргенсен вменяются совершение террористического акта и наемничество (пункты "а", "в" части 2 статьи 205, часть 3 статьи 359 УК РФ), незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации (часть 3 статьи 322 УК РФ), а также контрабанда огнестрельного оружия или его основных частей, взрывных устройств, боеприпасов (часть 3 статьи 226.1 УК РФ) и незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов (часть 4 статьи 222 УК РФ).
Украинские военные эвакуируют раненого - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
Подполье сообщило об уничтожении около 100 наемников ВСУ в Харькове
7 октября, 07:01
Она объявлена в международный розыск и заочно арестована.
Согласно обвинительному заключению, озвученному в суде, обвиняемая прибыла на Украину в мае 2024 года в пункт дислокации интернационального легиона на территории Украины. Йоргенсен вступила в ВСУ, заключив контракт с выплатой не менее одной тысячи долларов в месяц. Так, уточняется, что она заработала не менее семи тысяч долларов за период с мая по ноябрь 2024 года, участвуя в боевых действиях против Вооруженных сил РФ на территории Украины и Курской области.
По данным следствия, Йоргенсен принимает участие в вооруженном конфликте на территории РФ в качестве наемника. Вместе с другими наемниками в ноябре 2024 года она незаконно пересекла госграницу РФ и вторглась в Курскую область. С целью устрашения населения, причинения имущественного ущерба и дестабилизации деятельности органов власти, Йоргенсен совершает преступления против мирных жителей региона.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
Боец рассказал, зачем польские наемники ВСУ употребляют наркотики
7 октября, 03:18
 
ПроисшествияРоссияКурская областьУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала