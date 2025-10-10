Суд признал законным заочный приговор наемнице из Дании

Наемница из Дании Аннабель Йоргенсен, в составе ВСУ участвовавшая во вторжении в Курскую область. Архивное фото

Наемница из Дании Аннабель Йоргенсен, в составе ВСУ участвовавшая во вторжении в Курскую область

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Апелляционный военный суд в подмосковной Власихе признал законным приговор наемнице из Дании Аннабель Йоргенсен, заочно осужденной на 26 лет колонии за преступления в Курской области, сообщили РИА Новости в инстанции.

"Приговор 2-го Западного окружного военного суда оставлен без изменения, жалоба - без удовлетворения", - сказали в суде.

Суд в июне заочно приговорил Йоргенсен к 26 годам лишения свободы со штрафом в размере 1,7 миллиона рублей.

Кроме того, суд взыскал с обвиняемой более 600 тысяч рублей в порядке конфискации и обращением их в доход государства. Согласно приговору, данная сумма равна той, что она получила в качестве вознаграждения за совершение преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 359 УК РФ (наемничество).

Судебное следствие по делу проходило в закрытом от представителей СМИ и слушателей режиме, их допустили на прения сторон и оглашение приговора.

Как стало известно в ходе заседания, Йоргенсен вменяются совершение террористического акта и наемничество (пункты "а", "в" части 2 статьи 205, часть 3 статьи 359 УК РФ), незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации (часть 3 статьи 322 УК РФ), а также контрабанда огнестрельного оружия или его основных частей, взрывных устройств, боеприпасов (часть 3 статьи 226.1 УК РФ) и незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов (часть 4 статьи 222 УК РФ).

Она объявлена в международный розыск и заочно арестована.

Согласно обвинительному заключению, озвученному в суде, обвиняемая прибыла на Украину в мае 2024 года в пункт дислокации интернационального легиона на территории Украины. Йоргенсен вступила в ВСУ , заключив контракт с выплатой не менее одной тысячи долларов в месяц. Так, уточняется, что она заработала не менее семи тысяч долларов за период с мая по ноябрь 2024 года, участвуя в боевых действиях против Вооруженных сил РФ на территории Украины и Курской области