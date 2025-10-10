Суд удовлетворил иск ГП о конфискации активов "Корпорации СТС"

Прокуратура утверждала, что бизнесмены, пользуясь покровительством чиновников, незаконно завладели госпредприятием "Облкоммунэнерго" и сформировали за счет него производственный комплекс "Корпорации СТС". Поэтому ведомство потребовало обратить в доход государства активы корпорации, в частности 75 процентов акций "Облкоммунэнерго", принадлежащие АО "СУЭНКО", доля в которой, в свою очередь, зарегистрирована на "Корпорацию СТС". Всего в исковых требованиях перечисляются 80 компаний и предприятий.