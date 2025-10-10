Рейтинг@Mail.ru
Суд удовлетворил иск ГП о конфискации активов "Корпорации СТС" - РИА Новости, 10.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:59 10.10.2025 (обновлено: 14:17 10.10.2025)
https://ria.ru/20251010/sud-2047513775.html
Суд удовлетворил иск ГП о конфискации активов "Корпорации СТС"
Суд удовлетворил иск ГП о конфискации активов "Корпорации СТС" - РИА Новости, 10.10.2025
Суд удовлетворил иск ГП о конфискации активов "Корпорации СТС"
Ленинский районный суд Екатеринбурга удовлетворил иск Генпрокуратуры о конфискации активов уральского коммунального холдинга "Корпорация СТС", передает... РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10T13:59:00+03:00
2025-10-10T14:17:00+03:00
происшествия
свердловская область
урал
генеральная прокуратура рф
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/10/1921696161_0:0:3109:1749_1920x0_80_0_0_06d9666f9a7d1b2b04596c86589c9d15.jpg
https://ria.ru/20251006/chemezova-2046652725.html
https://ria.ru/20250924/sud-2044136270.html
https://ria.ru/20250929/arest-2045119144.html
свердловская область
урал
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/10/1921696161_305:0:3034:2047_1920x0_80_0_0_5313f5d8721127f38d52208540efc624.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, свердловская область, урал, генеральная прокуратура рф, россия
Происшествия, Свердловская область, Урал, Генеральная прокуратура РФ, Россия
Суд удовлетворил иск ГП о конфискации активов "Корпорации СТС"

Суд на Урале изъял в доход России "Корпорацию СТС" бизнесменов Боброва и Бикова

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды у здания суда
Статуя богини Фемиды у здания суда - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Статуя богини Фемиды у здания суда. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 окт — РИА Новости. Ленинский районный суд Екатеринбурга удовлетворил иск Генпрокуратуры о конфискации активов уральского коммунального холдинга "Корпорация СТС", передает корреспондент РИА Новости из зала заседаний.
"Удовлетворить требования прокуратуры", — сказала судья, добавив, что решение подлежит немедленному исполнению.
Ирина Чемезова - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
Обвиняемая в мошенничестве Чемезова не смогла оспорить домашний арест
6 октября, 15:14
Ленинский районный суд зарегистрировал иск Генпрокуратуры 10 сентября. Судя по картотеке, по делу выдали 188 исполнительных листов.
По данным надзорного ведомства, "Корпорация СТС" монополизировала генерацию и поставку электроэнергии, водоснабжение и обращение с твердыми коммунальными отходами в Курганской, Свердловской, Тюменской областях, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах. Ее бенефициарами выступили бизнесмены Алексей Бобров и Артем Биков, которые в 2007 году получили гражданство Австрии. Они вывели за рубеж в обход указа президента более 12 миллиардов рублей.
Прокуратура утверждала, что бизнесмены, пользуясь покровительством чиновников, незаконно завладели госпредприятием "Облкоммунэнерго" и сформировали за счет него производственный комплекс "Корпорации СТС". Поэтому ведомство потребовало обратить в доход государства активы корпорации, в частности 75 процентов акций "Облкоммунэнерго", принадлежащие АО "СУЭНКО", доля в которой, в свою очередь, зарегистрирована на "Корпорацию СТС". Всего в исковых требованиях перечисляются 80 компаний и предприятий.
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
Бизнесмену Боброву запретили покидать пределы России
24 сентября, 19:56
Ответчиками выступают 14 человек и 20 компаний. Среди них, помимо Боброва и Бикова, — экс-министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов, бывший глава регионального Мингосимущества Алексей Пьянков и вице-губернатор Олег Чемезов.
В конце сентября у бенефициаров "Облкоммунэнерго" и ее дочерней "Объединенной теплоснабжающей компании" (ОТСК) прошли обыски. Боброва задержали в Москве и доставили в Екатеринбург.
Кроме того, задержали председателя совета директоров корпорации Татьяны Черных, исполняющего обязанности гендиректора ОТСК Артема Носкова и бывшего гендиректора этой компании Антона Боликова. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга арестовал Боброва, Черных и Боликова, а Носкова освободил из-под стражи. Позже по тому же делу арестовали Чемезова.
На заседании, где обсуждалась мера пресечения Черных и Боброву, следователи заявили, что речь идет о мошенничестве в особо крупном размере. Обвиняемым вменяют хищение субсидии на 508 миллионов рублей. Вину фигуранты не признали.
Председатель правления коммунального холдинга Корпорация СТС Татьяна Черных в зале суда - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
Защита председателя совета директоров "Корпорации СТС" обжаловала ее арест
29 сентября, 13:56
 
ПроисшествияСвердловская областьУралГенеральная прокуратура РФРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала