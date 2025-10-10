Суд удовлетворил иск ГП о конфискации активов "Корпорации СТС"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 окт — РИА Новости. Ленинский районный суд Екатеринбурга удовлетворил иск Генпрокуратуры о конфискации активов уральского коммунального холдинга "Корпорация СТС", передает корреспондент РИА Новости из зала заседаний.
"Удовлетворить требования прокуратуры", — сказала судья, добавив, что решение подлежит немедленному исполнению.
Ленинский районный суд зарегистрировал иск Генпрокуратуры 10 сентября. Судя по картотеке, по делу выдали 188 исполнительных листов.
По данным надзорного ведомства, "Корпорация СТС" монополизировала генерацию и поставку электроэнергии, водоснабжение и обращение с твердыми коммунальными отходами в Курганской, Свердловской, Тюменской областях, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах. Ее бенефициарами выступили бизнесмены Алексей Бобров и Артем Биков, которые в 2007 году получили гражданство Австрии. Они вывели за рубеж в обход указа президента более 12 миллиардов рублей.
Прокуратура утверждала, что бизнесмены, пользуясь покровительством чиновников, незаконно завладели госпредприятием "Облкоммунэнерго" и сформировали за счет него производственный комплекс "Корпорации СТС". Поэтому ведомство потребовало обратить в доход государства активы корпорации, в частности 75 процентов акций "Облкоммунэнерго", принадлежащие АО "СУЭНКО", доля в которой, в свою очередь, зарегистрирована на "Корпорацию СТС". Всего в исковых требованиях перечисляются 80 компаний и предприятий.
Ответчиками выступают 14 человек и 20 компаний. Среди них, помимо Боброва и Бикова, — экс-министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов, бывший глава регионального Мингосимущества Алексей Пьянков и вице-губернатор Олег Чемезов.
В конце сентября у бенефициаров "Облкоммунэнерго" и ее дочерней "Объединенной теплоснабжающей компании" (ОТСК) прошли обыски. Боброва задержали в Москве и доставили в Екатеринбург.
Кроме того, задержали председателя совета директоров корпорации Татьяны Черных, исполняющего обязанности гендиректора ОТСК Артема Носкова и бывшего гендиректора этой компании Антона Боликова. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга арестовал Боброва, Черных и Боликова, а Носкова освободил из-под стражи. Позже по тому же делу арестовали Чемезова.
На заседании, где обсуждалась мера пресечения Черных и Боброву, следователи заявили, что речь идет о мошенничестве в особо крупном размере. Обвиняемым вменяют хищение субсидии на 508 миллионов рублей. Вину фигуранты не признали.