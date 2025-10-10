Суд закрыл процесс по иску об изъятии имущества генерала Кузнецова

МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Хамовнический суд Москвы в закрытом режиме рассмотрит иск Генпрокуратуры о конфискации имущества бывшего главного кадровика Минобороны генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова и его семьи почти на 500 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в суде.

"Судебное заседание пройдет в закрытом режиме", - сказал собеседник агентства.

Суд отложил судебное заседание на 17 октября в 10.00.

В сентябре состоялась беседа по данному иску.

Ответчиками выступают Кузнецов , жена генерала Юлия Кузнецова и дочери Алиса Грузина и Регина Андрияненко.

Коррупционные нарушения Кузнецова обнаружились в ходе надзора за расследованием уголовного дела о получении взятки, о завершении которого СК РФ сообщил в мае, увеличив сумму вменяемой ему взятки до 80 миллионов рублей.

По данным СК РФ, генерал Юрий Кузнецов в 2021-2023 годах, занимая должность начальника 8-го управления Генштаба ВС РФ, получил взятку от краснодарского предпринимателя Лёвы Мартиросяна в виде земельного участка и здания за определенные действия в интересах взяткодателя. Изначально стоимость оценивалась в 30,5 миллиона рублей.

Кузнецов и Мартиросян находятся в СИЗО с мая 2024 года.