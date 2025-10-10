https://ria.ru/20251010/sud-2047484669.html
Суд арестовал имущество экс-депутата Мосгордумы Круглова
МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы наложил арест на имущество бывшего депутата Мосгордумы, зампреда партии "Яблоко" Максима Круглова, обвиняемого в распространении фейков об армии, свидетельствуют данные суда, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.
"Удовлетворено ходатайство о наложении ареста на имущество", - следует из данных.
Ранее Замоскворецкий райсуд отправил Круглова в СИЗО до 29 ноября. Решение он обжаловал.
По данным следствия, Круглов в апреле 2022 года опубликовал в Telegram-канале фейки о действиях ВС РФ в отношении мирного населения Украины
. Его задержали 1 октября и предъявили обвинение по пункту "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ
(публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ по мотивам политической ненависти). Политик вину не признает.