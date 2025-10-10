Рейтинг@Mail.ru
Суд арестовал имущество экс-депутата Мосгордумы Круглова - РИА Новости, 10.10.2025
11:58 10.10.2025 (обновлено: 12:02 10.10.2025)
Суд арестовал имущество экс-депутата Мосгордумы Круглова
Суд арестовал имущество экс-депутата Мосгордумы Круглова - РИА Новости, 10.10.2025
Суд арестовал имущество экс-депутата Мосгордумы Круглова
Замоскворецкий суд Москвы наложил арест на имущество бывшего депутата Мосгордумы, зампреда партии "Яблоко" Максима Круглова, обвиняемого в распространении... РИА Новости, 10.10.2025
происшествия, московская городская дума, вооруженные силы рф, россия, украина
Происшествия, Московская городская дума, Вооруженные силы РФ, Россия, Украина
Суд арестовал имущество экс-депутата Мосгордумы Круглова

Суд арестовал имущество экс-депутата Мосгордумы Круглова. Главное

Бывший депутат Московской городской думы Максим Круглов, обвиняемый в распространении заведомо ложной информации о действиях Вооруженных Сил РФ, в Замоскворецком суде
Бывший депутат Московской городской думы Максим Круглов, обвиняемый в распространении заведомо ложной информации о действиях Вооруженных Сил РФ, в Замоскворецком суде - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Бывший депутат Московской городской думы Максим Круглов, обвиняемый в распространении заведомо ложной информации о действиях Вооруженных Сил РФ, в Замоскворецком суде. Архивное фото
МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы наложил арест на имущество бывшего депутата Мосгордумы, зампреда партии "Яблоко" Максима Круглова, обвиняемого в распространении фейков об армии, свидетельствуют данные суда, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.
"Удовлетворено ходатайство о наложении ареста на имущество", - следует из данных.
Ранее Замоскворецкий райсуд отправил Круглова в СИЗО до 29 ноября. Решение он обжаловал.
По данным следствия, Круглов в апреле 2022 года опубликовал в Telegram-канале фейки о действиях ВС РФ в отношении мирного населения Украины. Его задержали 1 октября и предъявили обвинение по пункту "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ по мотивам политической ненависти). Политик вину не признает.
Павел Сюткин - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Суд арестовал блогера Сюткина, подозреваемого в фейках об армии
