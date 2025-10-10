Суд арестовал имущество экс-депутата Мосгордумы Круглова

Бывший депутат Московской городской думы Максим Круглов, обвиняемый в распространении заведомо ложной информации о действиях Вооруженных Сил РФ, в Замоскворецком суде. Архивное фото

МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы наложил арест на имущество бывшего депутата Мосгордумы, зампреда партии "Яблоко" Максима Круглова, обвиняемого в распространении фейков об армии, свидетельствуют данные суда, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.

"Удовлетворено ходатайство о наложении ареста на имущество", - следует из данных.

Ранее Замоскворецкий райсуд отправил Круглова в СИЗО до 29 ноября. Решение он обжаловал.