Суд завершил изучение показаний потерпевших по делу о теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 10.10.2025
11:51 10.10.2025
Суд завершил изучение показаний потерпевших по делу о теракте в "Крокусе"
Суд завершил изучение показаний потерпевших по делу о теракте в "Крокусе"
Второй западный окружной военный суд на данном этапе закончил изучать показания потерпевших по делу о теракте в концертном зале "Крокус сити холл", далее... РИА Новости, 10.10.2025
происшествия, красногорск, крокус сити холл, московский городской суд, крокус
Происшествия, Красногорск, Крокус Сити Холл, Московский городской суд, Крокус
Суд завершил изучение показаний потерпевших по делу о теракте в "Крокусе"

МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Второй западный окружной военный суд на данном этапе закончил изучать показания потерпевших по делу о теракте в концертном зале "Крокус сити холл", далее планируется изучать результаты экспертиз, сообщил РИА Новости один из участников процесса.
"Закончили с потерпевшими на данном этапе, теперь перешли к оглашению заключений экспертиз", - рассказал собеседник агентства.
Пожарные тушат горящую крышу концертного зала Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
Жителя Таджикистана не пустили в Россию из-за видео с оправданием теракта
Вчера, 04:33
По его словам, в суде огласили показания более тысячи потерпевших, некоторые из них лично приходили в суд для опроса.
Второй западный окружной военный суд в начале августа в выездном формате в здании Мосгорсуда начал рассматривать уголовное дело о теракте в "Крокусе" по существу, вскоре процесс был закрыт от публики по ходатайству прокурора, сославшегося на необходимость обеспечить безопасность участников процесса.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате, по данным СК, погибли 149 человек, один пропал без вести, травмы получили 609 человек. Причиненный ущерб составил около 6 миллиардов рублей.
На скамье подсудимых 19 человек, 13 из них обвиняются непосредственно в терроризме, остальным предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности.
Сотрудники полиции - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
В Москве арестовали подозреваемого в подготовке теракта
8 октября, 21:55
 
