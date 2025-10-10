https://ria.ru/20251010/sud-2047482186.html
Суд завершил изучение показаний потерпевших по делу о теракте в "Крокусе"
Суд завершил изучение показаний потерпевших по делу о теракте в "Крокусе"
Суд завершил изучение показаний потерпевших по делу о теракте в "Крокусе"
Второй западный окружной военный суд на данном этапе закончил изучать показания потерпевших по делу о теракте в концертном зале "Крокус сити холл"
МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Второй западный окружной военный суд на данном этапе закончил изучать показания потерпевших по делу о теракте в концертном зале "Крокус сити холл", далее планируется изучать результаты экспертиз, сообщил РИА Новости один из участников процесса.
"Закончили с потерпевшими на данном этапе, теперь перешли к оглашению заключений экспертиз", - рассказал собеседник агентства.
По его словам, в суде огласили показания более тысячи потерпевших, некоторые из них лично приходили в суд для опроса.
Второй западный окружной военный суд в начале августа в выездном формате в здании Мосгорсуда
начал рассматривать уголовное дело о теракте в "Крокусе
" по существу, вскоре процесс был закрыт от публики по ходатайству прокурора, сославшегося на необходимость обеспечить безопасность участников процесса.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл
" в подмосковном Красногорске
произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате, по данным СК
, погибли 149 человек, один пропал без вести, травмы получили 609 человек. Причиненный ущерб составил около 6 миллиардов рублей.
На скамье подсудимых 19 человек, 13 из них обвиняются непосредственно в терроризме, остальным предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности.