Выжившего после двух месяцев дрейфа в Охотском море будут судить
ВЛАДИВОСТОК, 10 окт — РИА Новости. Михаил Пичугин, выживший после двух месяцев дрейфа на катамаране в Охотском море, предстанет перед судом по обвинению в нарушении эксплуатации судна, повлекшем гибель людей, и использовании подложного документа, сообщил РИА Новости представитель Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.
"Комсомольским-на-Амуре следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России
завершено расследование уголовного дела в отношении судоводителя. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью пятой статьи 327 ("Использование заведомо подложного документа"), частью третьей статьи 263 ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц") Уголовного кодекса Российской Федерации. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что в июле 2024 года обвиняемый представил в отделение Центра госинспекции по маломерным судам сахалинского главка МЧС договор о покупке катамарана, в который "лично внес заведомо недостоверные данные о характеристике подвесного лодочного мотора". На основании этого документа судно допустили к эксплуатации.
Хотя Пичугин знал, что система охлаждения двигателя неисправна, он не починил ее и не провел техническое обслуживание судна, а затем направился в запрещенный для него район плавания. На маршруте мотор отказал, люди потеряли контроль над управлением лодкой, и им пришлось долго дрейфовать в открытом море, добавили в МСУТ.
Девятого августа 2024 года Пичугин с братом и 15-летним племянником вышли в Охотское море на надувной маломерной лодке-катамаране "Байкат 470". Они планировали добраться от мыса Перовского в Хабаровском крае до города Оха на Сахалине. Вскоре связь с ними пропала. Людей искали на вертолетах, но безуспешно.
Только 14 октября катамаран обнаружили рыбаки у берегов Камчатки
. Из троих выжил только 46-летний Пичугин. Тела погибших находились там же, в лодке. Пичугина доставили в больницу Магадана
, в конце октября его выписали. Он уехал домой в Улан-Удэ
.
Позже Пичугину предъявили обвинение по статье УК России "Нарушение правил движения при эксплуатации судна". По данным следствия, он не очистил охлаждающую систему от отложений солей, что привело к поломке мотора. К тому же Пичугин не имел права уводить катамаран на расстояние более чем 1,6 морской мили (около трех километров) от берега, а авария произошла в 19,2 километра от побережья.