Суд продлил арест обвиняемым в подготовке покушения на Симоньян

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Мосгорсуд продлил срок ареста обвиняемым по делу о подготовке покушения на главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариту Симоньян, сказано в материалах дела, с которыми ознакомилось РИА Новости.