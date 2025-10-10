Суд продлил арест обвиняемым в подготовке покушения на Симоньян

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Мосгорсуд продлил срок ареста обвиняемым по делу о подготовке покушения на главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариту Симоньян, сказано в материалах дела, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Суд постановил: ходатайство следователя удовлетворить, продлить срок содержания под стражей до 7 ноября", - сказано в материалах дела.
Защита просила об изменении меры пресечения на домашний арест или запрет определенных действий, но суд отказал.
Летом 2023 года ФСБ сообщила о предотвращении совместно с МВД и Следственным комитетом подготовки украинскими спецслужбами убийства Симоньян и Ксении Собчак.
В Москве и Рязанской области задержаны неонацисты из группировки "Параграф-88", которые вели разведку по адресам работы и проживания Симоньян и Собчак. У задержанных изъяты автомат Калашникова с патронами, резиновые дубинки, ножи, кастеты и наручники. Задержанные подтвердили, что готовили покушения по заданию СБУ за вознаграждение в размере 1,5 миллиона рублей за каждое убийство. Были арестованы семь человек. Помимо подготовки покушений им вменяется нападение на иностранцев.
