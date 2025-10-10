Рейтинг@Mail.ru
Суд продлил арест обвиняемым в подготовке покушения на Симоньян - РИА Новости, 10.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:29 10.10.2025 (обновлено: 08:36 10.10.2025)
https://ria.ru/20251010/sud-2047437641.html
Суд продлил арест обвиняемым в подготовке покушения на Симоньян
Суд продлил арест обвиняемым в подготовке покушения на Симоньян - РИА Новости, 10.10.2025
Суд продлил арест обвиняемым в подготовке покушения на Симоньян
Мосгорсуд продлил срок ареста обвиняемым по делу о подготовке покушения на главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариту Симоньян,... РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10T08:29:00+03:00
2025-10-10T08:36:00+03:00
происшествия
москва
рязанская область
маргарита симоньян
ксения собчак
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
служба безопасности украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145335_0:166:3077:1897_1920x0_80_0_0_78303f97809046f661f23857e9cc8992.jpg
https://ria.ru/20250513/simonjan-2016766799.html
https://ria.ru/20241217/pokushenie-1989671867.html
москва
рязанская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145335_102:0:2833:2048_1920x0_80_0_0_7605df11d04357d11ceea7579b801f20.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, рязанская область, маргарита симоньян, ксения собчак, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), служба безопасности украины
Происшествия, Москва, Рязанская область, Маргарита Симоньян, Ксения Собчак, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Служба безопасности Украины
Суд продлил арест обвиняемым в подготовке покушения на Симоньян

Суд продлил до 7 ноября арест обвиняемым в подготовке покушения на Симоньян

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Мосгорсуд продлил срок ареста обвиняемым по делу о подготовке покушения на главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариту Симоньян, сказано в материалах дела, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Суд постановил: ходатайство следователя удовлетворить, продлить срок содержания под стражей до 7 ноября", - сказано в материалах дела.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
Симоньян сравнила с людоедством войну с журналистами
13 мая, 22:03
Защита просила об изменении меры пресечения на домашний арест или запрет определенных действий, но суд отказал.
Летом 2023 года ФСБ сообщила о предотвращении совместно с МВД и Следственным комитетом подготовки украинскими спецслужбами убийства Симоньян и Ксении Собчак.
В Москве и Рязанской области задержаны неонацисты из группировки "Параграф-88", которые вели разведку по адресам работы и проживания Симоньян и Собчак. У задержанных изъяты автомат Калашникова с патронами, резиновые дубинки, ножи, кастеты и наручники. Задержанные подтвердили, что готовили покушения по заданию СБУ за вознаграждение в размере 1,5 миллиона рублей за каждое убийство. Были арестованы семь человек. Помимо подготовки покушений им вменяется нападение на иностранцев.
Место происшествия, где было приведено в действие взрывное устройство на Рязанском проспекте в Москве 17 декабря 2024 года - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
Случаи покушений на российских политиков и общ. деятелей в 2022-2024 годах
17 декабря 2024, 09:45
 
ПроисшествияМоскваРязанская областьМаргарита СимоньянКсения СобчакФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Служба безопасности Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала