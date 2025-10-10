https://ria.ru/20251010/stimuly-2047576289.html
Т-Банк предлагает стимулы для расширения корпоративного ПДС
т-банк (ао «тинькофф банк»)
финансы
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Работодателей нужно стимулировать к участию в корпоративной программе долгосрочных сбережений (ПДС), чтобы они делали взносы в пользу своих работников, сообщил глава группы Т-Технологии Станислав Близнюк.
Это заявление он сделал в кулуарах форума "Финополис" в Сочи, организованного Банком России.
"Сберегательные взносы работодателей – один из перспективных источников наполнения ПДС, который может быть многократно масштабирован. Сейчас бизнес не активно участвует в таких программах, так как они финансируются из чистой прибыли компаний", - заявил Близнюк, его слова приводит Т-Банк.
Близнюк также заявил о необходимости мотивации со стороны государства. В частности, речь может идти о том, чтобы компании могли учитывать сберегательные взносы по ПДС в составе расходов при налогообложении прибыли.
Кроме того, ПДС могла бы использоваться в качестве программы долгосрочной мотивации сотрудников, считает глава Т-Банка.
Инициативу накануне озвучивал и заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков. Он подчеркнул большую роль работодателей в развитии ПДС.
"В некоторых странах вообще есть обязательство работодателя в таких программах участвовать. Но мы идем по пути добровольности. <…> Бизнесу нужно иметь соответствующие стимулы и не иметь дискриминации с точки зрения налогового регулирования", - отметил он.
Он сообщил, что сейчас такой законопроект находится в Государственной Думе.
"Мы надеемся, что парламент нас поддержит и этот законопроект будет принят, когда работодатели получат стимулы направлять софинансирование в программы долгосрочных сбережений для своих сотрудников", — пояснил он.