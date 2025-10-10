Т-Банк предлагает стимулы для расширения корпоративного ПДС

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Работодателей нужно стимулировать к участию в корпоративной программе долгосрочных сбережений (ПДС), чтобы они делали взносы в пользу своих работников, сообщил глава группы Т-Технологии Станислав Близнюк.

Это заявление он сделал в кулуарах форума "Финополис" в Сочи, организованного Банком России.

"Сберегательные взносы работодателей – один из перспективных источников наполнения ПДС, который может быть многократно масштабирован. Сейчас бизнес не активно участвует в таких программах, так как они финансируются из чистой прибыли компаний", - заявил Близнюк, его слова приводит Т-Банк.

Близнюк также заявил о необходимости мотивации со стороны государства. В частности, речь может идти о том, чтобы компании могли учитывать сберегательные взносы по ПДС в составе расходов при налогообложении прибыли.

Кроме того, ПДС могла бы использоваться в качестве программы долгосрочной мотивации сотрудников, считает глава Т-Банка.

Инициативу накануне озвучивал и заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков. Он подчеркнул большую роль работодателей в развитии ПДС.

"В некоторых странах вообще есть обязательство работодателя в таких программах участвовать. Но мы идем по пути добровольности. <…> Бизнесу нужно иметь соответствующие стимулы и не иметь дискриминации с точки зрения налогового регулирования", - отметил он.

Он сообщил, что сейчас такой законопроект находится в Государственной Думе.