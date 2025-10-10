Рейтинг@Mail.ru
Эксперт призвал Россию и США начать переговоры по ДСНВ - РИА Новости, 10.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:21 10.10.2025
https://ria.ru/20251010/ssha-2047618512.html
Эксперт призвал Россию и США начать переговоры по ДСНВ
Эксперт призвал Россию и США начать переговоры по ДСНВ - РИА Новости, 10.10.2025
Эксперт призвал Россию и США начать переговоры по ДСНВ
Игорь Наймушин. России и США в ближайшее время важно формализовать продление действия ограничений Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10T20:21:00+03:00
2025-10-10T20:21:00+03:00
в мире
сша
россия
владимир путин
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/18/2001255208_0:210:3219:2021_1920x0_80_0_0_3c06ca9ae83557db1895e29f260a48b9.jpg
https://ria.ru/20250922/ssha-2043560355.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/18/2001255208_245:0:2976:2048_1920x0_80_0_0_7c3a4d406a5a06706d448e8a04dec33a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, владимир путин, дональд трамп
В мире, США, Россия, Владимир Путин, Дональд Трамп
Эксперт призвал Россию и США начать переговоры по ДСНВ

Кимбалл: России и США важно формализовать продление ограничений ДСНВ

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги России и США
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги России и США. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 10 окт - РИА Новости. Игорь Наймушин. России и США в ближайшее время важно формализовать продление действия ограничений Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), а также начать переговоры по новому соглашению об ограничениях в ядерной сфере, заявил РИА Новости исполнительный директор американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дарел Кимбалл.
"Сейчас крайне важно, чтобы в ближайшие дни и недели Кремль и Белый дом формализовали предложение о продолжении соблюдения основных ограничений СНВ-III после его истечения и немедленно поручили своим командам начать переговоры по новому более всеобъемлющему соглашению или соглашениям о дальнейших ограничениях в ядерной сфере", - сообщил Кимбалл.
Он добавил, что эта работа потребует инновационных решений, чтобы справиться со "сложными вопросами", с которыми обе стороны долго боролись.
В пятницу президент России Владимир Путин заявил, что нескольких месяцев для договоренностей с США по ДСНВ будет достаточно. Однако отказ США от предложения по ДСНВ будет не критичен для России, подчеркнул Путин.
Ранее Путин объявил, что РФ готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с Договором о стратегических наступательных вооружениях. Он указал, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью. Президент США Дональд Трамп назвал предложение Путина по ДСНВ хорошей идей, сообщили ряд СМИ.
Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности РФ - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
В США прокомментировали предложение Путина по ДСНВ
22 сентября, 16:29
 
В миреСШАРоссияВладимир ПутинДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала