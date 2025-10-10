https://ria.ru/20251010/ssha-2047618512.html
Эксперт призвал Россию и США начать переговоры по ДСНВ
Эксперт призвал Россию и США начать переговоры по ДСНВ - РИА Новости, 10.10.2025
Эксперт призвал Россию и США начать переговоры по ДСНВ
Игорь Наймушин. России и США в ближайшее время важно формализовать продление действия ограничений Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10T20:21:00+03:00
2025-10-10T20:21:00+03:00
2025-10-10T20:21:00+03:00
в мире
сша
россия
владимир путин
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/18/2001255208_0:210:3219:2021_1920x0_80_0_0_3c06ca9ae83557db1895e29f260a48b9.jpg
https://ria.ru/20250922/ssha-2043560355.html
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/18/2001255208_245:0:2976:2048_1920x0_80_0_0_7c3a4d406a5a06706d448e8a04dec33a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, владимир путин, дональд трамп
В мире, США, Россия, Владимир Путин, Дональд Трамп
Эксперт призвал Россию и США начать переговоры по ДСНВ
Кимбалл: России и США важно формализовать продление ограничений ДСНВ
ВАШИНГТОН, 10 окт - РИА Новости. Игорь Наймушин. России и США в ближайшее время важно формализовать продление действия ограничений Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), а также начать переговоры по новому соглашению об ограничениях в ядерной сфере, заявил РИА Новости исполнительный директор американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дарел Кимбалл.
"Сейчас крайне важно, чтобы в ближайшие дни и недели Кремль и Белый дом формализовали предложение о продолжении соблюдения основных ограничений СНВ-III после его истечения и немедленно поручили своим командам начать переговоры по новому более всеобъемлющему соглашению или соглашениям о дальнейших ограничениях в ядерной сфере", - сообщил Кимбалл.
Он добавил, что эта работа потребует инновационных решений, чтобы справиться со "сложными вопросами", с которыми обе стороны долго боролись.
В пятницу президент России Владимир Путин
заявил, что нескольких месяцев для договоренностей с США
по ДСНВ будет достаточно. Однако отказ США от предложения по ДСНВ будет не критичен для России, подчеркнул Путин.
Ранее Путин объявил, что РФ готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с Договором о стратегических наступательных вооружениях. Он указал, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью. Президент США Дональд Трамп
назвал предложение Путина по ДСНВ хорошей идей, сообщили ряд СМИ.