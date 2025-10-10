Эксперт призвал Россию и США начать переговоры по ДСНВ

ВАШИНГТОН, 10 окт - РИА Новости. Игорь Наймушин. России и США в ближайшее время важно формализовать продление действия ограничений Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), а также начать переговоры по новому соглашению об ограничениях в ядерной сфере, заявил РИА Новости исполнительный директор американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дарел Кимбалл.

"Сейчас крайне важно, чтобы в ближайшие дни и недели Кремль и Белый дом формализовали предложение о продолжении соблюдения основных ограничений СНВ-III после его истечения и немедленно поручили своим командам начать переговоры по новому более всеобъемлющему соглашению или соглашениям о дальнейших ограничениях в ядерной сфере", - сообщил Кимбалл.

Он добавил, что эта работа потребует инновационных решений, чтобы справиться со "сложными вопросами", с которыми обе стороны долго боролись.

В пятницу президент России Владимир Путин заявил, что нескольких месяцев для договоренностей с США по ДСНВ будет достаточно. Однако отказ США от предложения по ДСНВ будет не критичен для России, подчеркнул Путин.