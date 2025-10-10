Рейтинг@Mail.ru
В США начались массовые увольнения федеральных служащих
20:01 10.10.2025
https://ria.ru/20251010/ssha-2047616472.html
В США начались массовые увольнения федеральных служащих
В США начались массовые увольнения федеральных служащих - РИА Новости, 10.10.2025
В США начались массовые увольнения федеральных служащих
Администрация президента США Дональда Трампа начала анонсированные ранее увольнения федеральных служащих в связи с продолжающимся шатдауном американского... РИА Новости, 10.10.2025
в мире
сша
дональд трамп
сша
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
В США начались массовые увольнения федеральных служащих

Администрация Трампа начала сокращения федеральных служащих на фоне шатдауна

Здание Белого дома в Вашингтоне
Здание Белого дома в Вашингтоне
© Fotolia / Andrea Izzotti
Здание Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 окт - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа начала анонсированные ранее увольнения федеральных служащих в связи с продолжающимся шатдауном американского правительства, заявил в пятницу директор Административно-бюджетного управления Белого дома Рассел Воут.
"Сокращения рабочей силы начались", - написал он на своей странице в социальной сети Х.
Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что группа конгрессменов от Республиканской партии предупредила Белый дом о возможном падении рейтинга республиканцев из-за планируемых сокращений во время шатдауна, "негласно посоветовав" не проводить массовых увольнений.
В США 1 октября начался новый финансовый год, при этом конгресс не успел согласовать бюджет, и правительство теперь не может работать. Такой шатдаун (government shutdown) в Соединенных Штатах подразумевает прекращение работы части госучреждений, финансируемых непосредственно конгрессом, из-за отсутствия согласованного бюджета на следующий финансовый год, и это не редкая ситуация. Трамп объявил ранее, что может использовать период перерыва в функционировании правительства для массовых сокращений персонала и выплат. По его словам, проблему в согласовании бюджета создала позиция демократов, а нынешнюю ситуацию Белый дом использует, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся республиканцам.
Здание Капитолия в Вашингтоне, США
Шатдаун в США: что это такое и какие последствия
