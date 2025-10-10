https://ria.ru/20251010/ssha-2047616472.html
В США начались массовые увольнения федеральных служащих
В США начались массовые увольнения федеральных служащих - РИА Новости, 10.10.2025
В США начались массовые увольнения федеральных служащих
Администрация президента США Дональда Трампа начала анонсированные ранее увольнения федеральных служащих в связи с продолжающимся шатдауном американского... РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10T20:01:00+03:00
2025-10-10T20:01:00+03:00
2025-10-10T20:01:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100482/92/1004829209_0:0:2600:1464_1920x0_80_0_0_b076625fd72c41d473f6494194dabd52.jpg
https://ria.ru/20251001/shatdaun-2045570937.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100482/92/1004829209_174:0:2485:1733_1920x0_80_0_0_be10cf372c5067786aa7f56d9d49f4aa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
В США начались массовые увольнения федеральных служащих
Администрация Трампа начала сокращения федеральных служащих на фоне шатдауна
ВАШИНГТОН, 10 окт - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа начала анонсированные ранее увольнения федеральных служащих в связи с продолжающимся шатдауном американского правительства, заявил в пятницу директор Административно-бюджетного управления Белого дома Рассел Воут.
"Сокращения рабочей силы начались", - написал он на своей странице в социальной сети Х.
Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что группа конгрессменов от Республиканской партии предупредила Белый дом о возможном падении рейтинга республиканцев из-за планируемых сокращений во время шатдауна, "негласно посоветовав" не проводить массовых увольнений.
В США
1 октября начался новый финансовый год, при этом конгресс не успел согласовать бюджет, и правительство теперь не может работать. Такой шатдаун (government shutdown) в Соединенных Штатах подразумевает прекращение работы части госучреждений, финансируемых непосредственно конгрессом, из-за отсутствия согласованного бюджета на следующий финансовый год, и это не редкая ситуация. Трамп
объявил ранее, что может использовать период перерыва в функционировании правительства для массовых сокращений персонала и выплат. По его словам, проблему в согласовании бюджета создала позиция демократов, а нынешнюю ситуацию Белый дом использует, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся республиканцам.