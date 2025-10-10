В США начались массовые увольнения федеральных служащих

ВАШИНГТОН, 10 окт - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа начала анонсированные ранее увольнения федеральных служащих в связи с продолжающимся шатдауном американского правительства, заявил в пятницу директор Административно-бюджетного управления Белого дома Рассел Воут.

"Сокращения рабочей силы начались", - написал он на своей странице в социальной сети Х.

Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что группа конгрессменов от Республиканской партии предупредила Белый дом о возможном падении рейтинга республиканцев из-за планируемых сокращений во время шатдауна, "негласно посоветовав" не проводить массовых увольнений.