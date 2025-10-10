Более миллиона военнослужащих США останутся без зарплаты из-за шатдауна

ВАШИНГТОН, 10 окт - РИА Новости. Спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что более миллиона военнослужащих Соединенных Штатов окажутся без зарплаты на следующей неделе из-за нежелания демократов принять соглашение по бюджету и возобновить работу правительства.
"Один миллион и триста тысяч военнослужащих — действующие солдаты, лётчики, моряки — не получат свою зарплату 15 октября, потому что демократы упёрлись и показали, что им всё равно", — сказал Джонсон журналистам.
В США 1 октября начался новый финансовый год, при этом конгресс не успел согласовать бюджет, и правительство теперь не может работать. Такой шатдаун (government shutdown) в Соединенных Штатах подразумевает прекращение работы части госучреждений, финансируемых непосредственно конгрессом, из-за отсутствия согласованного бюджета на следующий финансовый год, и это не редкая ситуация. Трамп объявил ранее, что может использовать период перерыва в функционировании правительства для массовых сокращений персонала и выплат. По его словам, проблему в согласовании бюджета создала позиция демократов, а нынешнюю ситуацию Белый дом использует, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся республиканцам.
