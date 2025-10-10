Более миллиона военнослужащих США останутся без зарплаты из-за шатдауна

ВАШИНГТОН, 10 окт - РИА Новости. Спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что более миллиона военнослужащих Соединенных Штатов окажутся без зарплаты на следующей неделе из-за нежелания демократов принять соглашение по бюджету и возобновить работу правительства.