США примут участие в учениях НАТО по ядерному сдерживанию

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. США примут участие в учениях НАТО Steadfast Noon по ядерному сдерживанию, сообщил представитель альянса, отвечающий за проведение ядерных операций, Дэниел Банч.
Генсек НАТО Марк Рютте ранее сообщил, что НАТО с 13 октября проведет ежегодные учения с имитацией использования ядерных вооружений.
"В настоящее время на США наложены обязательства, они не изменили свою политику и будут участвовать в этих учениях", - приводит слова Банча агентство Блумберг.
Steadfast Noon - ежегодные учения НАТО по ядерному сдерживанию, где отрабатываются действия авиации и личного состава без применения реального ядерного оружия.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти Российской Федерации не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе. В Кремле констатировали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.