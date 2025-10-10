Рейтинг@Mail.ru
США примут участие в учениях НАТО по ядерному сдерживанию
17:30 10.10.2025
США примут участие в учениях НАТО по ядерному сдерживанию
США примут участие в учениях НАТО по ядерному сдерживанию - РИА Новости, 10.10.2025
США примут участие в учениях НАТО по ядерному сдерживанию
США примут участие в учениях НАТО Steadfast Noon по ядерному сдерживанию, сообщил представитель альянса, отвечающий за проведение ядерных операций, Дэниел Банч. РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10T17:30:00+03:00
2025-10-10T17:30:00+03:00
США примут участие в учениях НАТО по ядерному сдерживанию

США примут участие в учениях НАТО с имитацией применения ядерного оружия

© AP Photo / Vadim GhirdaВоеннослужащий с флагом НАТО на авиабазе в Румынии
Военнослужащий с флагом НАТО на авиабазе в Румынии - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Военнослужащий с флагом НАТО на авиабазе в Румынии. Архивное фото
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. США примут участие в учениях НАТО Steadfast Noon по ядерному сдерживанию, сообщил представитель альянса, отвечающий за проведение ядерных операций, Дэниел Банч.
Генсек НАТО Марк Рютте ранее сообщил, что НАТО с 13 октября проведет ежегодные учения с имитацией использования ядерных вооружений.
"В настоящее время на США наложены обязательства, они не изменили свою политику и будут участвовать в этих учениях", - приводит слова Банча агентство Блумберг.
Кроме того, как заявил Банч, США пока не давали сигналов об изменении своей военной стратегии в Европе. По данным агентства, США предоставят для учений несколько истребителей F-35.
Steadfast Noon - ежегодные учения НАТО по ядерному сдерживанию, где отрабатываются действия авиации и личного состава без применения реального ядерного оружия.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти Российской Федерации не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе. В Кремле констатировали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
