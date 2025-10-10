Рейтинг@Mail.ru
В сенат США внесли резолюцию с осуждением якобы нарушения пространства НАТО
14:46 10.10.2025
В сенат США внесли резолюцию с осуждением якобы нарушения пространства НАТО
В сенат США внесли резолюцию с осуждением якобы нарушения пространства НАТО
Резолюцию с осуждением якобы нарушения воздушного пространства НАТО, в котором бездоказательно обвиняют Россию, внесли на рассмотрение в сенат США. РИА Новости, 10.10.2025
в мире
сша
польша
ричард дурбин
нато
РИА Новости
в мире, сша, польша, ричард дурбин, нато
В мире, США, Польша, Ричард Дурбин, НАТО
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Резолюцию с осуждением якобы нарушения воздушного пространства НАТО, в котором бездоказательно обвиняют Россию, внесли на рассмотрение в сенат США.
Североатлантический совет НАТО ранее возложил на Россию ответственность за инциденты с БПЛА и самолетами в Польше, Эстонии и других странах, при этом в Москве уже заявляли, что никаких доказательств причастности РФ ни одна страна не привела. Директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников ранее заявил РИА Новости, что истерика вокруг попадания неких БПЛА на территорию Евросоюза раздувается только для оправдания расходов на милитаризацию.
ЕП призвал сбивать российские самолеты в европейском воздушном пространстве
"Сенат осуждает вторжение России... в воздушное пространство стран-членов НАТО", - говорится в проекте документа, опубликованном на сайте американского конгресса.
В резолюции также планируется подтвердить приверженность коллективной самообороне, которая постулируется в пятой статье устава альянса.
Автором резолюции выступает сенатор от Демократической партии Ричард Дурбин, ее поддержали еще девять сенаторов из обеих партий.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что в Европе много политиков, которые сейчас склонны во всем винить Россию, причем делают это безосновательно и огульно.
В НАТО заявили, что еще расследуют нарушения воздушного пространства
