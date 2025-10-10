МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Резолюцию с осуждением якобы нарушения воздушного пространства НАТО, в котором бездоказательно обвиняют Россию, внесли на рассмотрение в сенат США.
Североатлантический совет НАТО ранее возложил на Россию ответственность за инциденты с БПЛА и самолетами в Польше, Эстонии и других странах, при этом в Москве уже заявляли, что никаких доказательств причастности РФ ни одна страна не привела. Директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников ранее заявил РИА Новости, что истерика вокруг попадания неких БПЛА на территорию Евросоюза раздувается только для оправдания расходов на милитаризацию.
"Сенат осуждает вторжение России... в воздушное пространство стран-членов НАТО", - говорится в проекте документа, опубликованном на сайте американского конгресса.
В резолюции также планируется подтвердить приверженность коллективной самообороне, которая постулируется в пятой статье устава альянса.
Автором резолюции выступает сенатор от Демократической партии Ричард Дурбин, ее поддержали еще девять сенаторов из обеих партий.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что в Европе много политиков, которые сейчас склонны во всем винить Россию, причем делают это безосновательно и огульно.
