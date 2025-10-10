Рейтинг@Mail.ru
Для Нобелевского комитета политика важнее самого мира, заявили в Белом доме
14:29 10.10.2025 (обновлено: 14:50 10.10.2025)
Для Нобелевского комитета политика важнее самого мира, заявили в Белом доме
Для Нобелевского комитета политика важнее самого мира, заявили в Белом доме - РИА Новости, 10.10.2025
Для Нобелевского комитета политика важнее самого мира, заявили в Белом доме
Директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чанг, комментируя присуждение Нобелевской премии мира 2025 года венесуэльскому оппозиционеру, заявил, что для...
В мире, США, Осло, Дональд Трамп, Обострение палестино-израильского конфликта
Белый дом отреагировал на присуждение Нобелевской премии мира Мачадо

Вид на здание Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чанг, комментируя присуждение Нобелевской премии мира 2025 года венесуэльскому оппозиционеру, заявил, что для Нобелевского комитета политика важнее самого мира.
"Нобелевский комитет доказал, что ставит политику выше мира", - написал Чанг на своей странице в соцсети Х.
Он добавил, что президент США Дональд Трамп продолжит заключать "мирные сделки", "завершая войны и спасая жизни".
В пятницу Нобелевский комитет в Осло заявил, что Нобелевская премия мира 2025 года присуждена лидеру венесуэльской оппозиции Марии Корине Мачадо.
Ранее Трамп неоднократно высказывался о том, что заслуживает этой награды за усилия по урегулированию конфликтов.
