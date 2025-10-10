США подтвердили выполнение ЦАХАЛ первого этапа вывода войск в Газе

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Посланник президента США Дональда Трампа по Газе Стив Уиткофф заявил, что центральное командование ВС США (CENTCOM) подтвердило выполнение ЦАХАЛ первого этапа вывода войск в секторе Газа, начался 72-часовой период освобождения заложников.
Ранее Трамп объявил о достижении договоренности между Израилем и палестинским движением ХАМАС по исполнению первой фазы плана урегулирования ситуации: палестинское движение обязалось освободить заложников, а Израиль - отвести войска до согласованной линии внутри полуэксклава и выпустить сотни палестинцев из израильских тюрем, включая множество осужденных пожизненно за терроризм. Канцелярия премьера Биньямина Нетаньяху сообщила, что израильское правительство Израиля в ходе заседания одобрило сделку с ХАМАС по освобождению заложников из сектора Газа.
План Трампа по урегулированию ситуации в Газе, обнародованный 29 сентября, включает 20 пунктов и предусматривает немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. Также документ предлагает, чтобы ХАМАС и другие палестинские группировки не участвовали в управлении сектором Газа ни напрямую, ни косвенно - контроль должен перейти к технократическим властям под международным надзором во главе с самим Трампом.