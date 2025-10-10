Рейтинг@Mail.ru
США подтвердили выполнение ЦАХАЛ первого этапа вывода войск в Газе
14:29 10.10.2025 (обновлено: 16:25 10.10.2025)
США подтвердили выполнение ЦАХАЛ первого этапа вывода войск в Газе
США подтвердили выполнение ЦАХАЛ первого этапа вывода войск в Газе - РИА Новости, 10.10.2025
США подтвердили выполнение ЦАХАЛ первого этапа вывода войск в Газе
Посланник президента США Дональда Трампа по Газе Стив Уиткофф заявил, что центральное командование ВС США (CENTCOM) подтвердило выполнение ЦАХАЛ первого этапа... РИА Новости, 10.10.2025
в мире, израиль, сша, дональд трамп, стив уиткофф, биньямин нетаньяху, хамас, вооруженные силы сша
В мире, Израиль, США, Дональд Трамп, Стив Уиткофф, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Вооруженные силы США
США подтвердили выполнение ЦАХАЛ первого этапа вывода войск в Газе

Уиткофф заявил, что ЦАХАЛ выполнила первый этап вывода войск в Газе

© AP Photo / Emilio MorenattiИзраильские военные на границе с сектором Газа
Израильские военные на границе с сектором Газа - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© AP Photo / Emilio Morenatti
Израильские военные на границе с сектором Газа. Архивное фото
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Посланник президента США Дональда Трампа по Газе Стив Уиткофф заявил, что центральное командование ВС США (CENTCOM) подтвердило выполнение ЦАХАЛ первого этапа вывода войск в секторе Газа, начался 72-часовой период освобождения заложников.
"CENTCOM подтвердило, что силы обороны Израиля выполнили первую фазу вывода (войск - ред.)... Начался 72-часовой период для освобождения заложников", - написал Уиткофф в соцсети X.
Дональд Трамп и Джаред Кушнер - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
NBC узнал, кто был архитектором урегулирования в секторе Газа
Вчера, 13:48
Ранее Трамп объявил о достижении договоренности между Израилем и палестинским движением ХАМАС по исполнению первой фазы плана урегулирования ситуации: палестинское движение обязалось освободить заложников, а Израиль - отвести войска до согласованной линии внутри полуэксклава и выпустить сотни палестинцев из израильских тюрем, включая множество осужденных пожизненно за терроризм. Канцелярия премьера Биньямина Нетаньяху сообщила, что израильское правительство Израиля в ходе заседания одобрило сделку с ХАМАС по освобождению заложников из сектора Газа.
План Трампа по урегулированию ситуации в Газе, обнародованный 29 сентября, включает 20 пунктов и предусматривает немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. Также документ предлагает, чтобы ХАМАС и другие палестинские группировки не участвовали в управлении сектором Газа ни напрямую, ни косвенно - контроль должен перейти к технократическим властям под международным надзором во главе с самим Трампом.
Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
ХАМАС будет разоружено, а сектор Газа демилитаризован, заявил Нетаньяху
Вчера, 13:25
 
В миреИзраильСШАДональд ТрампСтив УиткоффБиньямин НетаньяхуХАМАСВооруженные силы США
 
 
