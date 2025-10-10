Рейтинг@Mail.ru
В США забеспокоились из-за событий в зоне СВО
11:30 10.10.2025 (обновлено: 22:17 10.10.2025)
В США забеспокоились из-за событий в зоне СВО
Активное применение дронов в конфликте на Украине вызывает серьезные опасения в американских вооруженных силах, пишет газета The New York Times.
в мире
украина
россия
владимир путин
в мире, украина, россия, владимир путин
В мире, Украина, Россия, Владимир Путин
Американские военные обеспокоены. NYT рассказала о пугающем российском оружии

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Активное применение дронов в конфликте на Украине вызывает серьезные опасения в американских вооруженных силах, пишет газета The New York Times.
"До недавнего времени эксперты в области обороны ожидали, что новые беспилотные технологии позволят американским войскам обнаруживать и уничтожать врага на расстоянии, сокращая продолжительность войн и снижая их риски. Однако на Украине все оказалось наоборот. Таково будущее войны", — говорится в материале.
Издание отмечает, что главным вопросом для американских военнослужащих является способность армии, обремененной политикой и бюрократией, идти в ногу со временем.
В сентябре New York Times назвала Россию "империей дронов" благодаря увеличению производства БПЛА, а журналисты отметили, что в стране произошла революция в области производства беспилотных аппаратов.
В июне российский президент Владимир Путин на совещании по рассмотрению основных параметров проекта госпрограммы вооружений на 2027-2036 годы призвал обеспечить быстрое и качественное развитие беспилотных войск. Россия знает, как действует противник в сфере применения беспилотников, и ни в чем в этой сфере не опаздывает, добавил глава государства.
Заголовок открываемого материала