МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. США планирует возложить ответственность за применение крылатых ракет Tomahawk на Киев и Брюссель, заявил РИА Новости заместитель генерального директора медиагруппы "Россия сегодня", член президиума научно-экспертного совета Совбеза РФ Александр Яковенко.
"Неизвестно, какие модификации "Томагавков", сколько и когда будут проданы европейцам для передачи Киеву, притом что американцы выводят себя и из этой логистической цепочки. Вся ответственность, в том числе за эффективность их применения, возлагается на европейские столицы и Киев", - сказал Яковенко.
Президент США Дональд Трамп ранее объявил, что почти принял решение по вопросу возможных поставок крылатых ракет Tomahawk Украине, однако хотел бы понять, как киевский режим намерен их использовать. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что применение Киевом ракет Tomahawk нанесет ущерб отношениям России и США. Он отмечал, что применять эти ракеты на Украине без прямого участия американских военнослужащих будет невозможно.
В октябре замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что импульс, который придала украинскому урегулированию встреча президентов РФ и США на Аляске, оказался в значительной степени исчерпан стараниями европейцев.
На Аляске 15 августа прошли переговоры президентов России и США. Встреча лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Президенты обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
