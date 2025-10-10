Рейтинг@Mail.ru
Ответственность за применение Tomahawk возложат на Киев, заявил Яковенко - РИА Новости, 10.10.2025
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
07:40 10.10.2025
Ответственность за применение Tomahawk возложат на Киев, заявил Яковенко
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
2025
Ответственность за применение Tomahawk возложат на Киев, заявил Яковенко

Яковенко: США возложат ответственность за применение Tomahawk на Киев и Брюссель

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. США планирует возложить ответственность за применение крылатых ракет Tomahawk на Киев и Брюссель, заявил РИА Новости заместитель генерального директора медиагруппы "Россия сегодня", член президиума научно-экспертного совета Совбеза РФ Александр Яковенко.
"Неизвестно, какие модификации "Томагавков", сколько и когда будут проданы европейцам для передачи Киеву, притом что американцы выводят себя и из этой логистической цепочки. Вся ответственность, в том числе за эффективность их применения, возлагается на европейские столицы и Киев", - сказал Яковенко.
Запуск крылатой ракеты Tomahawk - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Поставки Tomahawk Киеву не переломят ход конфликта, считает экс-офицер СБУ
9 октября, 15:54
Президент США Дональд Трамп ранее объявил, что почти принял решение по вопросу возможных поставок крылатых ракет Tomahawk Украине, однако хотел бы понять, как киевский режим намерен их использовать. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что применение Киевом ракет Tomahawk нанесет ущерб отношениям России и США. Он отмечал, что применять эти ракеты на Украине без прямого участия американских военнослужащих будет невозможно.
В октябре замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что импульс, который придала украинскому урегулированию встреча президентов РФ и США на Аляске, оказался в значительной степени исчерпан стараниями европейцев.
На Аляске 15 августа прошли переговоры президентов России и США. Встреча лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Президенты обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
