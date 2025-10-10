Рейтинг@Mail.ru
04:44 10.10.2025 (обновлено: 05:16 10.10.2025)
Сенат США принял бюджет на оборону
Сенат США принял бюджет на оборону
Сенат США принял свою версию проекта бюджета на оборону (NDAA) Соединенных Штатов в следующем году, следует из трансляции на сайте верхней палаты. РИА Новости, 10.10.2025
© Getty Images / Tasos KatopodisЗдание Капитолия в Вашингтоне
Здание Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 окт - РИА Новости. Сенат США принял свою версию проекта бюджета на оборону (NDAA) Соединенных Штатов в следующем году, следует из трансляции на сайте верхней палаты.
За законопроект проголосовало 77 законодателей, в то время как 20 проголосовали против.
Палата представителей США ранее приняла свою версию закона, поэтому теперь комитеты по вооруженным силам палаты представителей и сената начнут процесс согласования позиций, в ходе которого законодатели должны выработать компромисс между двумя вариантами.
В июле комитет сената США по вооруженным силам подтвердил РИА Новости, что проект оборонного бюджет на 2026 год был им одобрен, он предусматривал увеличение помощи Украине по линии безопасности до 500 миллионов долларов, а также обязывал Пентагон продолжать предоставлять разведданные Украине.
Американские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Военные США продолжат службу без оплаты до согласования нового бюджета
1 октября, 07:06
 
