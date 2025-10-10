Сенат США принял бюджет на оборону

ВАШИНГТОН, 10 окт - РИА Новости. Сенат США принял свою версию проекта бюджета на оборону (NDAA) Соединенных Штатов в следующем году, следует из трансляции на сайте верхней палаты.

За законопроект проголосовало 77 законодателей, в то время как 20 проголосовали против.

В июле комитет сената США по вооруженным силам подтвердил РИА Новости, что проект оборонного бюджет на 2026 год был им одобрен, он предусматривал увеличение помощи Украине по линии безопасности до 500 миллионов долларов, а также обязывал Пентагон продолжать предоставлять разведданные Украине.