США ожидают роста закупок Индией американской нефти вместо российской
США ожидают роста закупок Индией американской нефти вместо российской - РИА Новости, 10.10.2025
США ожидают роста закупок Индией американской нефти вместо российской
Глава минфина США Скотт Бессент заявил, что рассчитывает вскоре увидеть рост закупок Индией американской нефти вместо российской. РИА Новости, 10.10.2025
индия
скотт бессент
министерство финансов сша
в мире
индия
США ожидают роста закупок Индией американской нефти вместо российской
Глава Минфина США Бессент ждет роста закупок Индией американской нефти