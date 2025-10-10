Рейтинг@Mail.ru
США ожидают роста закупок Индией американской нефти вместо российской - РИА Новости, 10.10.2025
02:30 10.10.2025
США ожидают роста закупок Индией американской нефти вместо российской
США ожидают роста закупок Индией американской нефти вместо российской - РИА Новости, 10.10.2025
США ожидают роста закупок Индией американской нефти вместо российской
Глава минфина США Скотт Бессент заявил, что рассчитывает вскоре увидеть рост закупок Индией американской нефти вместо российской. РИА Новости, 10.10.2025
США ожидают роста закупок Индией американской нефти вместо российской

ВАШИНГТОН, 10 окт - РИА Новости. Глава минфина США Скотт Бессент заявил, что рассчитывает вскоре увидеть рост закупок Индией американской нефти вместо российской.
"Я твердо убежден, что Индия начнет ребалансировку в течение следующих нескольких недель и месяцев, и мы увидим сокращение (импорта - ред.) российской нефти в пользу американской нефти", - сообщил он в интервью телеканалу Fox News.
