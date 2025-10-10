Рейтинг@Mail.ru
США разместят своих военных в Израиле, пишут СМИ
02:01 10.10.2025
США разместят своих военных в Израиле, пишут СМИ
Группа из 200 американских военных, которые будут направлены Вашингтоном для "контроля" за соблюдением режима прекращения огня в секторе Газа, разместится на... РИА Новости, 10.10.2025
в мире, израиль, вашингтон (штат), сша, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, Израиль, Вашингтон (штат), США, Обострение палестино-израильского конфликта
AP: США разместят военных в Израиле в рамках режима прекращения огня в Газе

© AP Photo / Ohad ZwigenbergВид на Тель-Авив, Израиль
Вид на Тель-Авив, Израиль - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Вид на Тель-Авив, Израиль. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 окт - РИА Новости. Группа из 200 американских военных, которые будут направлены Вашингтоном для "контроля" за соблюдением режима прекращения огня в секторе Газа, разместится на территории Израиля, сообщает Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источники.
"Соединенные Штаты направляют военных в Израиль для поддержки и мониторинга соглашения о прекращении огня в секторе Газа", - говорится в публикации.
Отмечается, что в состав миссии также войдут военнослужащие стран-партнеров, неправительственные организации и представители частного сектора.
Указывается также, что Центральное командование США создаст в Израиле "военно-гражданский координационный центр".
"В координационном центре будут работать около 200 американских военнослужащих, имеющих опыт в области транспорта, планирования, безопасности, логистики и инженерии, и при этом американские войска не будут отправлены в Газу", - подчеркивает агентство.
Ранее Франс Пресс со ссылкой на американских чиновников сообщало, что США разместят на Ближнем Востоке 200 американских военных для "контроля" за соблюдением режима прекращения огня в Газа.
В мире Израиль Вашингтон (штат) США Обострение палестино-израильского конфликта
 
 
