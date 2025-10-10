США разместят своих военных в Израиле, пишут СМИ

https://ria.ru/20251010/ssha-2047412567.html
Группа из 200 американских военных, которые будут направлены Вашингтоном для "контроля" за соблюдением режима прекращения огня в секторе Газа, разместится на... РИА Новости, 10.10.2025
ВАШИНГТОН, 10 окт - РИА Новости. Группа из 200 американских военных, которые будут направлены Вашингтоном для "контроля" за соблюдением режима прекращения огня в секторе Газа, разместится на территории Израиля, сообщает Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источники.
"Соединенные Штаты направляют военных в Израиль
для поддержки и мониторинга соглашения о прекращении огня в секторе Газа", - говорится в публикации.
Отмечается, что в состав миссии также войдут военнослужащие стран-партнеров, неправительственные организации и представители частного сектора.
Указывается также, что Центральное командование США
создаст в Израиле "военно-гражданский координационный центр".
"В координационном центре будут работать около 200 американских военнослужащих, имеющих опыт в области транспорта, планирования, безопасности, логистики и инженерии, и при этом американские войска не будут отправлены в Газу", - подчеркивает агентство.
Ранее Франс Пресс со ссылкой на американских чиновников сообщало, что США разместят на Ближнем Востоке
200 американских военных для "контроля" за соблюдением режима прекращения огня в Газа.