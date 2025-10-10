США разместят своих военных в Израиле, пишут СМИ

ВАШИНГТОН, 10 окт - РИА Новости. Группа из 200 американских военных, которые будут направлены Вашингтоном для "контроля" за соблюдением режима прекращения огня в секторе Газа, разместится на территории Израиля, сообщает Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источники.

"Соединенные Штаты направляют военных в Израиль для поддержки и мониторинга соглашения о прекращении огня в секторе Газа", - говорится в публикации.

Отмечается, что в состав миссии также войдут военнослужащие стран-партнеров, неправительственные организации и представители частного сектора.

Указывается также, что Центральное командование США создаст в Израиле "военно-гражданский координационный центр".

"В координационном центре будут работать около 200 американских военнослужащих, имеющих опыт в области транспорта, планирования, безопасности, логистики и инженерии, и при этом американские войска не будут отправлены в Газу", - подчеркивает агентство.