Американский чиновник подтвердил отправку военных на Ближний Восток

ВАШИНГТОН, 10 окт - РИА Новости. США направят 200 военных на Ближний Восток в рамках миссии по контролю за соблюдением перемирия в Газе, подтвердил РИА Новости американский чиновник.

"Я могу это подтвердить", - сообщил американский чиновник.

При этом, согласно агентству Рейтер, которое ссылается на американских чиновников, военных США непосредственно в самом анклаве размещать не планируется.