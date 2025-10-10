Рейтинг@Mail.ru
Американский чиновник подтвердил отправку военных на Ближний Восток
01:51 10.10.2025 (обновлено: 06:08 10.10.2025)
Американский чиновник подтвердил отправку военных на Ближний Восток
Американский чиновник подтвердил отправку военных на Ближний Восток
США направят 200 военных на Ближний Восток в рамках миссии по контролю за соблюдением перемирия в Газе, подтвердил РИА Новости американский чиновник. РИА Новости, 10.10.2025
ближний восток, сша, в мире, египет
Американский чиновник подтвердил отправку военных на Ближний Восток

© Фото : U.S. Army / Kevin ValentineАмериканские военные
© Фото : U.S. Army / Kevin Valentine
Американские военные. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 окт - РИА Новости. США направят 200 военных на Ближний Восток в рамках миссии по контролю за соблюдением перемирия в Газе, подтвердил РИА Новости американский чиновник.
"Я могу это подтвердить", - сообщил американский чиновник.
Ранее о том, что США разместят на Ближнем Востоке 200 своих военных для "контроля" за соблюдением режима прекращения огня в секторе Газа, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на американских чиновников. Также указывается, что в состав группы войдут военные Египта, Катара, Турции и, возможно, ОАЭ.
При этом, согласно агентству Рейтер, которое ссылается на американских чиновников, военных США непосредственно в самом анклаве размещать не планируется.
