Американский чиновник подтвердил отправку военных на Ближний Восток
США направят 200 военных на Ближний Восток в рамках миссии по контролю за соблюдением перемирия в Газе, подтвердил РИА Новости американский чиновник. РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10T01:51:00+03:00
2025-10-10T01:51:00+03:00
2025-10-10T06:08:00+03:00
ближний восток
сша
в мире
египет
ВАШИНГТОН, 10 окт - РИА Новости. США направят 200 военных на Ближний Восток в рамках миссии по контролю за соблюдением перемирия в Газе, подтвердил РИА Новости американский чиновник.
"Я могу это подтвердить", - сообщил американский чиновник.
Ранее о том, что США
разместят на Ближнем Востоке
200 своих военных для "контроля" за соблюдением режима прекращения огня в секторе Газа, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на американских чиновников. Также указывается, что в состав группы войдут военные Египта
, Катара
, Турции
и, возможно, ОАЭ
.
При этом, согласно агентству Рейтер, которое ссылается на американских чиновников, военных США непосредственно в самом анклаве размещать не планируется.