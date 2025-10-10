Суд запретил размещение нацгвардии в Чикаго

ВАШИНГТОН, 10 окт - РИА Новости. Суд в американском штате Иллинойс на 14 дней запретил президенту США Дональду Трампу размещать нацгвардию в Чикаго, передает телеканал CNN.
"Федеральный судья выдал временный запретительный судебный приказ, запрещающий президенту Дональду Трампу размещать войска Национальной гвардии в штате Иллинойс сроком на 14 дней" - говорится в сообщении канала.
Около 500 нацгвардейцев прибыли в район Чикаго
9 октября, 05:32
Ранее Трамп неоднократно критиковал губернатора Иллинойса Джея Роберта Прицкера за неспособность обеспечить безопасность, называя Чикаго "адской дырой". При этом данные ФБР свидетельствуют, что уровень насильственной преступности в городе в 2024 году снизился на 11% по сравнению с предыдущим годом и почти вдвое по сравнению с допандемийным периодом. Губернатор Прицкер в свою очередь обвинил Трампа в стремлении к диктатуре и развязывании войны против американского города.
Трамп призвал посадить в тюрьму глав Чикаго и Иллинойса
8 октября, 15:56