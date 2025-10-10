Рейтинг@Mail.ru
Суд запретил размещение нацгвардии в Чикаго - РИА Новости, 10.10.2025
01:46 10.10.2025 (обновлено: 01:52 10.10.2025)
Суд запретил размещение нацгвардии в Чикаго
Суд запретил размещение нацгвардии в Чикаго - РИА Новости, 10.10.2025
Суд запретил размещение нацгвардии в Чикаго
Суд в американском штате Иллинойс на 14 дней запретил президенту США Дональду Трампу размещать нацгвардию в Чикаго, передает телеканал CNN. РИА Новости, 10.10.2025
Суд запретил размещение нацгвардии в Чикаго

Суд вопреки указу Трампа запретил размещение нацгвардии в Чикаго

© AP Photo / Jae Hong Национальная гвардия США
Национальная гвардия США - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© AP Photo / Jae Hong
Национальная гвардия США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 окт - РИА Новости. Суд в американском штате Иллинойс на 14 дней запретил президенту США Дональду Трампу размещать нацгвардию в Чикаго, передает телеканал CNN.
"Федеральный судья выдал временный запретительный судебный приказ, запрещающий президенту Дональду Трампу размещать войска Национальной гвардии в штате Иллинойс сроком на 14 дней" - говорится в сообщении канала.
В четверг северное командование ВС США сообщило, что около 500 служащих национальной гвардии США прибыли в Чикаго для обеспечения правопорядка.
Ранее Трамп неоднократно критиковал губернатора Иллинойса Джея Роберта Прицкера за неспособность обеспечить безопасность, называя Чикаго "адской дырой". При этом данные ФБР свидетельствуют, что уровень насильственной преступности в городе в 2024 году снизился на 11% по сравнению с предыдущим годом и почти вдвое по сравнению с допандемийным периодом. Губернатор Прицкер в свою очередь обвинил Трампа в стремлении к диктатуре и развязывании войны против американского города.
