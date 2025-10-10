Рейтинг@Mail.ru
США разместят на Ближнем Востоке 200 военных - РИА Новости, 10.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:25 10.10.2025 (обновлено: 01:33 10.10.2025)
https://ria.ru/20251010/ssha-2047410879.html
США разместят на Ближнем Востоке 200 военных
США разместят на Ближнем Востоке 200 военных - РИА Новости, 10.10.2025
США разместят на Ближнем Востоке 200 военных
США разместят на Ближнем Востоке 200 американских военных для "контроля" за соблюдением режима прекращения огня в секторе Газа, сообщает агентство Франс Пресс... РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10T01:25:00+03:00
2025-10-10T01:33:00+03:00
сша
в мире
ближний восток
египет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/01/1956675603_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_58ba7c563b420bdb35c9f1017b12f784.jpg
https://ria.ru/20251010/izrail-2047410789.html
https://ria.ru/20251009/tramp-2047375680.html
сша
ближний восток
египет
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/01/1956675603_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_186c834e446b51d3447c68c13a1926f8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, в мире, ближний восток, египет
США, В мире, Ближний Восток, Египет
США разместят на Ближнем Востоке 200 военных

США разместят на Ближнем Востоке 200 военных для контроля за ситуацией в Газе

© Фото : U.S. Army / Staff Sgt. Ian ValleyАмериканские военные
Американские военные - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© Фото : U.S. Army / Staff Sgt. Ian Valley
Американские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 10 окт - РИА Новости. США разместят на Ближнем Востоке 200 американских военных для "контроля" за соблюдением режима прекращения огня в секторе Газа, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на американских чиновников.
"Американская военная группа из 200 человек будет развернута на Ближнем Востоке для "контроля" за соблюдением режима прекращения огня в секторе Газа", - говорится в публикации.
Вид на Тель-Авив - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
Правительство Израиля утвердило сделку с ХАМАС
Вчера, 01:24
Издание, ссылаясь на заявление американского адмирала Брэда Купера, отмечает, что роль военного персонала США будет заключаться в "наблюдении, контроле и обеспечении отсутствия нарушений".
Также указывается, в состав группы войдут военные Египта, Катара, Турции и, возможно, ОАЭ.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Трамп пообещал восстановить Газу
9 октября, 20:11
 
СШАВ миреБлижний ВостокЕгипет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала