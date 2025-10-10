https://ria.ru/20251010/ssha-2047410879.html
США разместят на Ближнем Востоке 200 военных
США разместят на Ближнем Востоке 200 военных
США разместят на Ближнем Востоке 200 американских военных для "контроля" за соблюдением режима прекращения огня в секторе Газа, сообщает агентство Франс Пресс... РИА Новости, 10.10.2025
США разместят на Ближнем Востоке 200 военных для контроля за ситуацией в Газе