Генпрокурора штата Нью-Йорк обвинили в мошенничестве

ВАШИНГТОН, 10 окт - РИА Новости. Генпрокурору штата Нью-Йорк Летиции Джеймс, которая вела дела против президента США Дональда Трампа, в четверг предъявили обвинения в банковском мошенничестве, сообщила Генпрокурору штата Нью-Йорк Летиции Джеймс, которая вела дела против президента США Дональда Трампа, в четверг предъявили обвинения в банковском мошенничестве, сообщила прокуратура восточного округа штата Вирджиния

"Линдси Халлиган, прокурор США по Восточному округу Вирджинии, сегодня объявила, что федеральное большое жюри вернуло обвинительное заключение, обвиняющее генерального прокурора штата Нью-Йорк Летицию Джеймс в банковском мошенничестве и в предоставлении ложных сведений финансовому учреждению", - говорится в заявлении.

Теперь ей может грозить до 30 лет в тюрьме и до одного миллиона долларов штрафа по каждому пункту обвинения, а также конфискация имущества, отмечает прокуратура.

Как сообщает пресса, обвинения касаются ипотеки, которую генпрокурор взяла, чтобы помочь с покупкой дома в Вирджинии своей племяннице. На одном из документов она указала, что этот дом будет ее основным местом проживания. Ее адвокаты однако утверждают, что это ошибка и на других документах она указывала, что это не будет являться ее основной резиденцией.

Ранее телеканал CNN сообщал, что у прокуратуры Вирджинии не хватало оснований для предъявления обвинения по этому делу. Однако позднее предыдущему прокурору по восточному округу под давлением пришлось уйти в отставку, его место заняла Халлиган, ранее личный адвокат Трампа , по данным издания.

В 2022 году Джеймс подала иск против Трампа, его детей и связанных с ними компаний на 250 миллионов долларов по подозрению в мошенничестве и предоставлении ложных сведений. Согласно вынесенному судом Нью-Йорка решению, Трамп обязан выплатить примерно 355 миллионов долларов.