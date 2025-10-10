Рейтинг@Mail.ru
Генпрокурора штата Нью-Йорк обвинили в мошенничестве
00:25 10.10.2025 (обновлено: 01:06 10.10.2025)
Генпрокурора штата Нью-Йорк обвинили в мошенничестве
Генпрокурору штата Нью-Йорк Летиции Джеймс, которая вела дела против президента США Дональда Трампа, в четверг предъявили обвинения в банковском мошенничестве,... РИА Новости, 10.10.2025
в мире
нью-йорк (город)
дональд трамп
сша
майами
нью-йорк (город)
сша
майами
в мире, нью-йорк (город), дональд трамп, сша, майами
В мире, Нью-Йорк (город), Дональд Трамп, США, Майами
Сотрудники полиции в Нью-Йорке, США
Сотрудники полиции в Нью-Йорке, США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 окт - РИА Новости. Генпрокурору штата Нью-Йорк Летиции Джеймс, которая вела дела против президента США Дональда Трампа, в четверг предъявили обвинения в банковском мошенничестве, сообщила прокуратура восточного округа штата Вирджиния.
"Линдси Халлиган, прокурор США по Восточному округу Вирджинии, сегодня объявила, что федеральное большое жюри вернуло обвинительное заключение, обвиняющее генерального прокурора штата Нью-Йорк Летицию Джеймс в банковском мошенничестве и в предоставлении ложных сведений финансовому учреждению", - говорится в заявлении.
Теперь ей может грозить до 30 лет в тюрьме и до одного миллиона долларов штрафа по каждому пункту обвинения, а также конфискация имущества, отмечает прокуратура.
Как сообщает пресса, обвинения касаются ипотеки, которую генпрокурор взяла, чтобы помочь с покупкой дома в Вирджинии своей племяннице. На одном из документов она указала, что этот дом будет ее основным местом проживания. Ее адвокаты однако утверждают, что это ошибка и на других документах она указывала, что это не будет являться ее основной резиденцией.
Ранее телеканал CNN сообщал, что у прокуратуры Вирджинии не хватало оснований для предъявления обвинения по этому делу. Однако позднее предыдущему прокурору по восточному округу под давлением пришлось уйти в отставку, его место заняла Халлиган, ранее личный адвокат Трампа, по данным издания.
В 2022 году Джеймс подала иск против Трампа, его детей и связанных с ними компаний на 250 миллионов долларов по подозрению в мошенничестве и предоставлении ложных сведений. Согласно вынесенному судом Нью-Йорка решению, Трамп обязан выплатить примерно 355 миллионов долларов.
Согласно утверждениям генпрокурора, Трамп в течение десяти лет завышал стоимость своих активов на сумму от 812 миллионов долларов до 2,2 миллиарда долларов. Она полагает, что Трамп прибегал к подобному мошенничеству, чтобы получить кредиты для строительства гольф-курорта в Майами, отеля в Вашингтоне и гостиницы в Чикаго.
