В США перенесли форум по ПРО "Золотой купол"

ВАШИНГТОН, 9 окт - РИА Новости. Американский аналитический центр "Ассоциация национальной космической безопасности" (NSSA), занимавшийся организацией первого форума, посвященного будущей американской системе противоракетной обороны "Золотой купол", объявил о переносе мероприятия на следующий год.
Революция за триллионы. Что скрывает "Золотой купол" Трампа
26 сентября, 08:00
"После тесной координации с руководством проекта "Золотой купол для Америки" и в соответствии с текущими усилиями военного министерства по укреплению архитектуры и запуску проекта "Золотой купол", мы приняли решение перенести проведение форума на следующий год", - говорится в заявлении NSSA.
Аналитический центр также пообещал объявить на следующей неделе о проведении форума до конца года, посвященного сотрудничеству специалистов в области национальной космической безопасности.
В мае президент США Дональд Трамп сообщил, что американские власти выбрали архитектуру для своей системы ПРО "Золотой купол", которая обойдётся стране примерно в 175 миллиардов долларов. Он отметил, что система будет включать наземные, морские и космические системы, а ввод её в эксплуатацию ожидается до конца его второго президентского срока. Телеканал CNN со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, позднее сообщал, что первое крупное тестирование "Золотого купола" планируется на конец 2028 года.