В США перенесли форум по ПРО "Золотой купол"

"После тесной координации с руководством проекта "Золотой купол для Америки" и в соответствии с текущими усилиями военного министерства по укреплению архитектуры и запуску проекта "Золотой купол", мы приняли решение перенести проведение форума на следующий год", - говорится в заявлении NSSA.