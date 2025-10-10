Рейтинг@Mail.ru
00:10 10.10.2025
В США перенесли форум по ПРО "Золотой купол"
В США перенесли форум по ПРО "Золотой купол"
в мире
сша
алабама
дональд трамп
министерство обороны сша
сша
алабама
ВАШИНГТОН, 9 окт - РИА Новости. Американский аналитический центр "Ассоциация национальной космической безопасности" (NSSA), занимавшийся организацией первого форума, посвященного будущей американской системе противоракетной обороны "Золотой купол", объявил о переносе мероприятия на следующий год.
Мероприятие было запланировано на 6–7 октября в Национальном агентстве геопространственной разведки США. Ранее Пентагон отменил промышленный саммит, посвященный системе ПРО, который должен был пройти 11 июня в штате Алабама.
Революция за триллионы. Что скрывает "Золотой купол" Трампа
Революция за триллионы. Что скрывает "Золотой купол" Трампа
26 сентября, 08:00
"После тесной координации с руководством проекта "Золотой купол для Америки" и в соответствии с текущими усилиями военного министерства по укреплению архитектуры и запуску проекта "Золотой купол", мы приняли решение перенести проведение форума на следующий год", - говорится в заявлении NSSA.
Аналитический центр также пообещал объявить на следующей неделе о проведении форума до конца года, посвященного сотрудничеству специалистов в области национальной космической безопасности.
В мае президент США Дональд Трамп сообщил, что американские власти выбрали архитектуру для своей системы ПРО "Золотой купол", которая обойдётся стране примерно в 175 миллиардов долларов. Он отметил, что система будет включать наземные, морские и космические системы, а ввод её в эксплуатацию ожидается до конца его второго президентского срока. Телеканал CNN со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, позднее сообщал, что первое крупное тестирование "Золотого купола" планируется на конец 2028 года.
Захарова высказалась о планах США по развитию "Золотого купола"
Захарова высказалась о планах США по развитию "Золотого купола"
27 мая, 15:35
 
