Житель Кузбасса получил второй пожизненный срок за убийство

По данным следствия, в апреле 1995 года мужчина в нетрезвом виде пришёл в гости к знакомой супружеской паре в селе Атаманово, и они продолжили пить алкоголь. Когда он закончился, хозяин дома достал пачку денег, взял несколько купюр для очередной покупки и пошел в спальню, чтобы убрать оставшиеся деньги. Тогда осужденный взял нож и ударил знакомого много раз, в том числе в шею. Жена пострадавшего услышала крики и пришла в комнату, где также была ранена ножом в шею несколько раз. Супруги скончались на месте происшествия. В ведомстве уточнили также, что преступник забрал деньги и, чтобы скрыть следы преступления, поджёг газеты в шкафу и скрылся. Позже спасатели, приехавшие тушить пожар, обнаружили тела.