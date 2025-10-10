https://ria.ru/20251010/srok-2047501457.html
Житель Кузбасса получил второй пожизненный срок за убийство
Житель Кузбасса получил второй пожизненный срок за убийство - РИА Новости, 10.10.2025
Житель Кузбасса получил второй пожизненный срок за убийство
Житель Кемеровской области, отбывающий пожизненный срок за тяжкие преступления, второй раз приговорен к пожизненному заключению - теперь за убийство,... РИА Новости, 10.10.2025
происшествия
кемеровская область
следственный комитет россии (ск рф)
кемеровская область
происшествия, кемеровская область, следственный комитет россии (ск рф)
Житель Кузбасса получил второй пожизненный срок за убийство
Житель Кузбасса получил второй пожизненный срок за убийство 30-летней давности
КЕМЕРОВО, 10 окт – РИА Новости. Житель Кемеровской области, отбывающий пожизненный срок за тяжкие преступления, второй раз приговорен к пожизненному заключению - теперь за убийство, совершенное 30 лет назад, сообщает пресс-служба СУ СК по региону.
В 1996 году суд приговорил мужчину к смертной казни за убийство и причинение тяжкого вреда здоровью человека, в 1999 году наказание заменили на пожизненное заключение, уточнили РИА Новости в ведомстве.
По данным следствия, в апреле 1995 года мужчина в нетрезвом виде пришёл в гости к знакомой супружеской паре в селе Атаманово, и они продолжили пить алкоголь. Когда он закончился, хозяин дома достал пачку денег, взял несколько купюр для очередной покупки и пошел в спальню, чтобы убрать оставшиеся деньги. Тогда осужденный взял нож и ударил знакомого много раз, в том числе в шею. Жена пострадавшего услышала крики и пришла в комнату, где также была ранена ножом в шею несколько раз. Супруги скончались на месте происшествия. В ведомстве уточнили также, что преступник забрал деньги и, чтобы скрыть следы преступления, поджёг газеты в шкафу и скрылся. Позже спасатели, приехавшие тушить пожар, обнаружили тела.
В ведомстве пояснили, что преступление было неочевидным, поэтому расследование преступления продолжалось десятилетия. В 2023 году сотрудники правоохранительных органов установили причастность к этому преступлению местного жителя, уже отбывающего пожизненный срок, сообщили в пресс-службе. На допросе мужчина рассказал об обстоятельствах содеянного, отмечает СУСК по Кемеровской области
.
"Он (62-летний местный житель - ред.) признан виновным в умышленном убийстве двух лиц, совершённом при отягчающих обстоятельствах из корыстных побуждений. Путём полного сложения наказаний суд вновь приговорил осуждённого к пожизненному лишению свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима", – говорится в сообщении.